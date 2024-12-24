Сердечный привет Эвике Силине на Рождество: иронично о «подарках» народу от нашего правительства

"Особая благодарность за вашу исключительную эмпатию и активные действия: вы обратились к законодателям с инициативой предоставить государственную помощь хорошо тренированным, здоровым миллионерам, которые, попав в сети харизматичных обольстителей, теряют голову, выходят из своих Bentley в одежде последних коллекций Prada и слишком быстро поглощают купленные за тысячи наркотики. Конечно, помощь, которую им готовы предложить Кристапы Порзиньгисы и другие местные и зарубежные миллионеры, явно недостаточна, особенно по сравнению с той "щедрой" поддержкой, которую ежедневно получают матери, ухаживающие за детьми с аутизмом, церебральным параличом, лейкемией и другими тяжёлыми заболеваниями.

В нашей сверхбогатой стране не найдётся ни одной женщины, которая бы, потеряв грудь из-за рака, не осталась одна — ведь её муж сразу заменяет её на более молодую модель с обеими грудями. Мужчина при этом заявляет, что "у него не стоит на одногрудую Марию", и оставляет женщину проходить три курса химиотерапии за три года, воспитывая троих подростков в одиночку. В то же время он официально получает минимальную зарплату, чтобы дети не могли рассчитывать на алименты выше минимальных. Ведь новой "двухгрудой" Марианне нужно отправиться на Мальдивы, купить Ferrari и ежегодно обновлять филлеры для лица, ягодиц и всего остального.

В нашей сверхбогатой стране все две тысячи высококвалифицированных железнодорожных работников, которых Latvijas dzelzceļš вынуждена была уволить из-за исключительно дальновидной экономической стратегии правительства, уже нашли хорошо оплачиваемую работу. Теперь они работают в кассах супермаркетов, на складах, клеят акцизные марки, убирают г**но министров в туалетах и укладывают шпроты по банкам. Какая может быть у них выгораемость? Какие карьерные кризисы? Наверное, они, как и сироты, снятые в роликах LTV, хотят подарить "мастеру селфи с кошечками и хомячками из Рижского замка" не только тысячи евро и Audi, но оставить под вашей ёлкой не менее ценный подарок", - иронично замечает автор текста.

Напомним, Эвика Силиня в своем Twitter/X накануне сообщила, что начала сотрудничество с подкомиссией Сейма по спорту и спортивными организациями для создания системы психологической поддержки для спортсменов. Она подчеркнула, что такая помощь важна не только в повседневной жизни спортсменов, но и в моменты, когда карьера сталкивается с непредвиденными вызовами.