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Сердечный привет Эвике Силине на Рождество: иронично о «подарках» народу от нашего правительства

Редакция PRESS 24 декабря, 2024 13:23

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LETA

"Хочу от всей души поздравить нашу главу правительства Эвику Силиню с Рождеством, на которое она подарила нам так много замечательных "подарков": возможность в следующем году за каждый рецепт на лекарства платить стоимость половины буханки хлеба, шанс платить дорожный налог за машины, стоящие в гараже из-за невозможности купить топливо, и щедро оплачиваемую промывку мозгов так называемыми общественными медиа. Она также позаботилась о том, чтобы ещё несколько человек, как и президент страны, смогли стать миллионерами за счёт налогоплательщиков. А судебные исполнители теперь имеют возможность выставлять счета, увеличенные втрое, за штрафы, о которых мы не знали. Каждый житель Латвии, от новорождённых до пациентов паллиативной помощи, смог "подарить" неГауссу 2500 евро, чтобы тот получил как минимум полмиллиарда. Этот список рождественских "подарков" можно продолжать до бесконечности", - пишет на pietiek.com Виталий Крупис.

"Особая благодарность за вашу исключительную эмпатию и активные действия: вы обратились к законодателям с инициативой предоставить государственную помощь хорошо тренированным, здоровым миллионерам, которые, попав в сети харизматичных обольстителей, теряют голову, выходят из своих Bentley в одежде последних коллекций Prada и слишком быстро поглощают купленные за тысячи наркотики. Конечно, помощь, которую им готовы предложить Кристапы Порзиньгисы и другие местные и зарубежные миллионеры, явно недостаточна, особенно по сравнению с той "щедрой" поддержкой, которую ежедневно получают матери, ухаживающие за детьми с аутизмом, церебральным параличом, лейкемией и другими тяжёлыми заболеваниями.

В нашей сверхбогатой стране не найдётся ни одной женщины, которая бы, потеряв грудь из-за рака, не осталась одна — ведь её муж сразу заменяет её на более молодую модель с обеими грудями. Мужчина при этом заявляет, что "у него не стоит на одногрудую Марию", и оставляет женщину проходить три курса химиотерапии за три года, воспитывая троих подростков в одиночку. В то же время он официально получает минимальную зарплату, чтобы дети не могли рассчитывать на алименты выше минимальных. Ведь новой "двухгрудой" Марианне нужно отправиться на Мальдивы, купить Ferrari и ежегодно обновлять филлеры для лица, ягодиц и всего остального.

В нашей сверхбогатой стране все две тысячи высококвалифицированных железнодорожных работников, которых Latvijas dzelzceļš вынуждена была уволить из-за исключительно дальновидной экономической стратегии правительства, уже нашли хорошо оплачиваемую работу. Теперь они работают в кассах супермаркетов, на складах, клеят акцизные марки, убирают г**но министров в туалетах и укладывают шпроты по банкам. Какая может быть у них выгораемость? Какие карьерные кризисы? Наверное, они, как и сироты, снятые в роликах LTV, хотят подарить "мастеру селфи с кошечками и хомячками из Рижского замка" не только тысячи евро и Audi, но оставить под вашей ёлкой не менее ценный подарок", - иронично замечает автор текста.

Напомним, Эвика Силиня в своем Twitter/X накануне сообщила, что начала сотрудничество с подкомиссией Сейма по спорту и спортивными организациями для создания системы психологической поддержки для спортсменов. Она подчеркнула, что такая помощь важна не только в повседневной жизни спортсменов, но и в моменты, когда карьера сталкивается с непредвиденными вызовами.

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