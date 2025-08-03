Сексуально использовал и фотографировал мальчиков в детском доме: обвиняется житель Курземе

Обвинение соответствует запрошенному Госполицией, лишь выполнены юридические коррекции в связи с редакциями закона, так как противоправные действия совершались с 2013 по 2018 год.

Мужчина будет вызван в прокуратуру для преъявления обвинения и завершения досудебного уголовного процесса, затем дело будут готовить для передачи на рассмотрение в суд.

Уже сообщалось, что Госполиция инициировала начало уголовного преследования по отношению к мужчине 1970 года рождения за сексуальное насилие, развращение и нарушение правил оборота материалов порнографического характера, направленные против несовершеннолетних в то время мальчиков в течение длительного времени.

Уголовный процесс полиция начала в 2023 году после получения информации от одного из потерпевших о возможных преступлениях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

Информация, полученная в ходе следствия, свидетельствует о том, что мужчина, пользуясь своим положением в детском учреждении опеки, несколько лет сознательно завязывал тесные манипулятивные отношения с детьми, стараясь завоевать их доверие. Для этого он предлагал им лакомства, деньги и другие вещи, чтобы создать эмоциональную связь со своими жертвами. Войдя в доверие к детям, он совершал действия сексуального характера и склонял к разврату.

Начальник отдела по борьбе с торговлей людьми и сутенерством Госполиции Армандс Лубартс ранее сообщил программе ЛТВ "Панорама", что в конкретном процессе потерпевших четверо, но их может быть и больше. Полиция продолжает работу.

По ЛТВ сообщили, что все дети, которых сексуально использовали, имеют проблемы ментального характера. Один из этих мальчиков, достигнув совершеннолетия, сам обратился в полицию. В каком именно учреждении это происходило, полиция не открывает, но сообщается, что дело было в Курземе.

Действия сексуального характера обвиняемый фотографировал, тем самым вовлекая несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, в изготовление материалов порнографического характера.

В ходе досудебного расследования было проведено несколько обысков, изъято несколько мобильных телефонов, видеокамера, видеокассеты и компьютерная техника.

Изъят также газовый пистолет, который не был зарегистрирован, как требуется согласно закону. За это нарушение мужчина оштрафован. Ранее обвиняемый в поле зрения полиции не попадал.

Все потерпевшие на данный момент являются совершеннолетними.

(Иллюстративное фото.)