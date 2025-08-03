Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сексуально использовал и фотографировал мальчиков в детском доме: обвиняется житель Курземе

3 августа, 2025 12:48

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура выдвинула обвинение против мужчины в сексуальном использовании несовершеннолетних мальчиков из ликвидированного детского дома в Курземе, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Обвинение соответствует запрошенному Госполицией, лишь выполнены юридические коррекции в связи с редакциями закона, так как противоправные действия совершались с 2013 по 2018 год.

Мужчина будет вызван в прокуратуру для преъявления обвинения и завершения досудебного уголовного процесса, затем дело будут готовить для передачи на рассмотрение в суд.

Уже сообщалось, что Госполиция инициировала начало уголовного преследования по отношению к мужчине 1970 года рождения за сексуальное насилие, развращение и нарушение правил оборота материалов порнографического характера, направленные против несовершеннолетних в то время мальчиков в течение длительного времени.

Уголовный процесс полиция начала в 2023 году после получения информации от одного из потерпевших о возможных преступлениях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

Информация, полученная в ходе следствия, свидетельствует о том, что мужчина, пользуясь своим положением в детском учреждении опеки, несколько лет сознательно завязывал тесные манипулятивные отношения с детьми, стараясь завоевать их доверие. Для этого он предлагал им лакомства, деньги и другие вещи, чтобы создать эмоциональную связь со своими жертвами. Войдя в доверие к детям, он совершал действия сексуального характера и склонял к разврату.

Начальник отдела по борьбе с торговлей людьми и сутенерством Госполиции Армандс Лубартс ранее сообщил программе ЛТВ "Панорама", что в конкретном процессе потерпевших четверо, но их может быть и больше. Полиция продолжает работу.

По ЛТВ сообщили, что все дети, которых сексуально использовали, имеют проблемы ментального характера. Один из этих мальчиков, достигнув совершеннолетия, сам обратился в полицию. В каком именно учреждении это происходило, полиция не открывает, но сообщается, что дело было в Курземе.

Действия сексуального характера обвиняемый фотографировал, тем самым вовлекая несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, в изготовление материалов порнографического характера.

В ходе досудебного расследования было проведено несколько обысков, изъято несколько мобильных телефонов, видеокамера, видеокассеты и компьютерная техника.

Изъят также газовый пистолет, который не был зарегистрирован, как требуется согласно закону. За это нарушение мужчина оштрафован. Ранее обвиняемый в поле зрения полиции не попадал.

Все потерпевшие на данный момент являются совершеннолетними.

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

