Сейм утвердил Каспарса Пуданса на должности командующего НВС

За его утверждение проголосовали 88 депутатов, воздержался только представитель "Объединенного списка" Эдвардс Смилтенс.

Кандидатуру Пуданса на пост командующего НВС выдвинул президент Эдгар Ринкевич, а коалиционные партии пообещали ему единогласную поддержку.

Пуданс служит в рядах НВС более 20 лет, в том числе служил в сухопутных силах, Земессардзе, Объединенном штабе НВС. Международный опыт службы получил в ходе международной операции в Афганистане, а также при исполнении обязанностей военного представителя в представительстве НАТО/ЕС в Брюсселе.

Командующий НВС утверждается Сеймом на четырехлетний срок.

Срок полномочий нынешнего командующего НВС Леонида Калниньша истекает в январе 2025 года.

Пуданс приступит к своим обязанностям 27 января следующего года.