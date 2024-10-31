Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 31. Октября Завтра: Rinalda, Rinalds, Valts

Сейм решил отправить депутата Пучку на языковую проверку

© LETA 31 октября, 2024 13:21

Новости Латвии 0 комментариев

Сейм сегодня принял решение отправить депутата оппозиционной партии "Стабильности!" Виктора Пучку на языковую проверку.

Как заявил перед голосованием Пучка, "независимо от его результата, Латвия - мой дом, Латгале - моя земля".

За то, чтобы отправить на проверку оппозиционного депутата, который публично мало говорит на латышском языке, проголосовали 67 депутатов, против были 12, а двое воздержались. Против голосовали все нынешние и бывшие члены фракции "Стабильности!" и депутат партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Марцис Енцитис, воздержались по одному депутату ЛПМ и Союза зеленых и крестьян (СЗК), а еще 11 депутатов не голосовали.

Языковую проверку в Государственном центре содержания образования депутат должен пройти в течение пяти месяцев после принятия решения. В течение этого периода он может проходить проверку два раза.

Если по итогам проверки будет установлено, что знания депутата не соответствует установленному нормативными актами уровню или же депутат не явился на проверку в установленный срок, комиссия по мандатам, этике и заявлениям в течение 15 дней подаст в Сейму проект решения об его исключении из состава парламента.

Ранее комиссия дала свое заключение о необходимости проверить уровень знаний не только Пучки, но еще одного депутата партии "Стабильности!" - Ефимия Клементьева. После дискуссий и ознакомления с мнением экспертов Центра государственного языка комиссия проголосовала за то, что Пучку нужно направить на языковую проверку, а Клементьева - нет.

На сегодняшнем заседании состоялось также голосование по Клементьеву, но за то, чтобы направить его на проверку, проголосовали только 33 депутата "Нового Единства" и Национального объединения, против были депутаты "Стабильности!", ЛПМ и "Прогрессивных", а представители СЗК и "Объединенного списка" в основном воздержались, поэтому предложение было отклонено.

Вопрос о необходимости проверки знаний этих депутатов рассматривался по инициативе "Нового Единства" и Национального объединения.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Покупателей на Дом Москвы снова не нашлось: закончился повторный аукцион

Важно 13:59

Важно 0 комментариев

На повторном аукционе госагентству "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) снова не удалось продать Дом Москвы на улице Марияс, 7 в Риге из-за отсутствия интереса потенциальных инвесторов, сообщается на сайте электронных аукционов "izsoles.ta.gov.lv".

На повторном аукционе госагентству "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) снова не удалось продать Дом Москвы на улице Марияс, 7 в Риге из-за отсутствия интереса потенциальных инвесторов, сообщается на сайте электронных аукционов "izsoles.ta.gov.lv".

Читать
Загрузка

Председатель победивших в Литве соцдемов отказалась от премьерства в пользу Европарламента

Мир 13:50

Мир 0 комментариев

Лидер литовских социал-демократов Вилия Блинкявичюте заявила, что отказалась занять пост премьер-министра из-за своего возраста.

Лидер литовских социал-демократов Вилия Блинкявичюте заявила, что отказалась занять пост премьер-министра из-за своего возраста.

Читать

По примеру Риги — никакой русификации: в Резекне тоже хотят переименовать улицы

Важно 13:48

Важно 0 комментариев

Резекненское самоуправление рассматривает возможность привлечения жителей города к обсуждению вопроса о переименовании ряда улиц, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Резекненское самоуправление рассматривает возможность привлечения жителей города к обсуждению вопроса о переименовании ряда улиц, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Читать
Загрузка

Должны успеть: возле одной из латвийских школ появился необычный знак, регламентирующий парковку

Важно 13:37

Важно 0 комментариев

Жители Валки удивились странному дорожному знаку, появившемуся возле местной гимназии - парковка там разрешена теперь только на... 1 минуту, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Жители Валки удивились странному дорожному знаку, появившемуся возле местной гимназии - парковка там разрешена теперь только на... 1 минуту, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

Повышение цен на услуги CSDD сомнительно: Автоассоциация

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Ожидаемые изменения цен на услуги Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД, ) не полностью экономически и логически обоснованы, говорят представители Автоассоциации.

Ожидаемые изменения цен на услуги Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД, ) не полностью экономически и логически обоснованы, говорят представители Автоассоциации.

Читать

Латышские музыканты переехали в Англию, чтобы заработать на жизнь (ВИДЕО)

Важно 13:14

Важно 0 комментариев

Спустя долгое время одна из самых известных акустических блюзовых групп Латвии "Mirta&Hot Acoustic" вновь выступила на фестивале "Bildes". Ее солистка уже более десяти лет живет в Бристоле со своим мужем-гитаристом, о чем сообщает tautaruna со ссылкой на издание "Привата Дзиве".

Спустя долгое время одна из самых известных акустических блюзовых групп Латвии "Mirta&Hot Acoustic" вновь выступила на фестивале "Bildes". Ее солистка уже более десяти лет живет в Бристоле со своим мужем-гитаристом, о чем сообщает tautaruna со ссылкой на издание "Привата Дзиве".

Читать