Сбежавший в Белоруссию Алексеев заочно приговорен к тюремному заключению

Коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда повторно рассматривала это дело в апелляционном порядке, так как ранее Верховный суд (ВС) отменил приговор окружного суда в той части, где обвиняемый был оправдан.

Слушание проходило в закрытом режиме без присутствия Алексеева, так как он бежал в Белоруссию.

Суд постановил оставить без изменений решение суда первой инстанции в части признания Алексеева виновным по второй части статьи 233 Уголовного закона, но отменить назначенное ему окончательное наказание.

Кроме того, в качестве меры пресечения Алексееву назначен арест. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке. Полный текст решения суда будет доступен 14 февраля.

Ранее сообщалось, что окружной суд признал Алексеева виновным в разжигании ненависти и распространении детской порнографии, приговорив его к одному году и одному месяцу лишения свободы. Однако из-за недостатка доказательств его оправдали по обвинению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Этот приговор был обжалован в Верховном суде, который частично его отменил: тюремное заключение, назначенное окружным судом, осталось в силе, но дело было возвращено для повторного рассмотрения по эпизоду, в котором Алексеев был оправдан.

В конце октября Алексеев сообщил в Facebook, что покинул Латвию и отправился в Белоруссию с намерением просить политического убежища. В другом схожем деле, рассматриваемом Курземским районным судом в Вентспилсе, суд постановил принудительно доставить Алексеева на заседание.

В публичных отчетах Службы государственной безопасности (VDD) Алексеев упоминается как пророссийский активист и участник политики «соотечественников» России. До передачи дела в прокуратуру его расследовала VDD. Ведомство сообщило, что уголовный процесс был начат 29 ноября 2017 года в связи с комментариями Алексеева, в которых содержались призывы «добить всех фашистских выродков», подразумевая под этим представителей определённых национальностей, а также высказывания против языка одной из наций, называя его «фашистским».

Кроме того, по данным VDD, с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017 года Алексеев распространял в интернете материалы, направленные на разжигание ненависти и вражды между представителями различных национальностей.

Во время обыска у него были обнаружены боеприпасы, разрешения на хранение которых у него не было, а также материалы с детской порнографией.

С 2005 по 2009 год Алексеев был депутатом Рижской думы от партии «Русский союз Латвии». Он также основал интернет-портал imhoclub.lv, который в течение нескольких лет использовался как платформа для публикаций, связанных с реализацией политики «соотечественников» России.

В Курземском районном суде Вентспилса сейчас рассматривается ещё одно уголовное дело, связанное с действиями против суверенитета Латвии. По нему обвиняются три человека – Алексеев и двое лиц без гражданства.