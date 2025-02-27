Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 27. Февраля Завтра: Andra, Liva, Livija
Доступность

Сартс: Европе нужно наращивать ядерные силы. А как насчёт размещения их в Латвии?

Neatkarīgā Rīta Avīze 27 февраля, 2025 10:07

Важно 0 комментариев

Спуск на воду британской атомной подводной лодки Astute.

Будет ли ядерное оружие размещено в Латвии в ближайшем будущем? Франция уже заявила о возможности размещения своего ядерного оружия в Германии. Британцы также готовы передают свой ядерный арсенал под европейское командование. Где еще оно может быть размещено – этот волпрос «Неаткарига» задала директору по коммуникациям Центра передового опыта НАТО Янису Сартсу.

Британская газета The Telegraph утверждает, что Франция готова при необходимости разместить на территории Германии несколько истребителей с ядерным оружием, чтобы продемонстрировать России, что европейские страны, не имеющие собственных ядерных арсеналов, не останутся беззащитными, даже если военный контингент США покинет Европу и американский ядерный зонтик будет свернут. «Размещение ядерного оружия на территории Германии было бы правильным и логичным шагом», - резюмирует намерение Янис Сарт.

Ядерные силы Франции являются автономными от НАТО, в то время как ядерные силы Великобритании тесно интегрированы в альянс. Франция может иметь более 300 стратегических ядерных боеголовок, большинство из которых размещены на подводных лодках. Британия же располагает чуть более чем 200 ядерными боеголовками.

Фридрих Мерц, который может стать следующим канцлером Германии после победы его партии на выборах, уже высказался за укрепление независимости Европы, призвав Великобританию и Францию расширить свою ядерную программу, а размещение истребителей в Германии стало бы важным сигналом для военного преступника Путина.

Учитывая опасения Европейского союза, что американские войска могут быть выведены из Европы, многеи задаются вопросом: почему бы ядерное оружие не разместить и в странах Балтии, в том числе в Латвии?

«В этом нет необходимости, - утверждает Саарт, - Нужно смотреть на географическое положение стран, нужно смотреть на то, насколько легко России будет добраться до таких баз». Кроме того, следует учитывать, что эти базы не просто расположены на каком-то лугу, им нужна инфраструктура, а у Германии она, безусловно, есть.

Если в Германии находятся около 100 американских ядерных боеголовок, есть ли вероятность, что США смогут их вывести? «На данный момент таких заявлений нет, - говорит Саарт, - но я повторяю: Европе необходимо наращивать собственные силы, и ядерное оружие - важная часть этих сил. Я считаю, что есть основания говорить о европейских ядерных силах».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 10 реакций
Комментарии (0) 10 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Земгале мужчину надолго посадили за изнасилование малолетней падчерицы

ЧП и криминал 12:13

ЧП и криминал 0 комментариев

Земгальский районный суд приговорил 54-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за изнасилование 12-летней приемной дочери, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Земгальский районный суд приговорил 54-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за изнасилование 12-летней приемной дочери, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Пересела: Чакша избрана председателем бюджетной комиссии Сейма

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Председателем комиссии Сейма по бюджету и финансам в четверг избрана бывшая министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").

Председателем комиссии Сейма по бюджету и финансам в четверг избрана бывшая министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").

Читать

Клуб свингеров в Сейме: причиной увольнения конкретных министров стала… романтика?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

В кулуарах обсуждают истинные причины, по которым из Сейма вылетели конкретные министры, пишет pietiek.com. Удивительным образом выбор был частично обоснован... романтическими и родственными связями.

В кулуарах обсуждают истинные причины, по которым из Сейма вылетели конкретные министры, пишет pietiek.com. Удивительным образом выбор был частично обоснован... романтическими и родственными связями.

Читать

Наше общество зависимо от азартных игр? Ответы на «письма счастья» удивили налоговую службу

Выбор редакции 11:29

Выбор редакции 0 комментариев

Службы госдоходов (СГД) разослала около 99 тыс писем людям, у которых оборот по счету в банке сильно расходится с известным СГД размером их доходов. Примерно четверть получателей откликнулась, подав дополнительные декларации. При этом эта рассылка показала, что, возможно, латвийцы довольно сильно зависимы от азартных игр — по крайней мере, тысячи людей объяснили внезапное появление у них крупных сумм выигрышами, сообщила в передаче «Открытый разговор» гендиректор СГД Байба Шмите-Роке.

Службы госдоходов (СГД) разослала около 99 тыс писем людям, у которых оборот по счету в банке сильно расходится с известным СГД размером их доходов. Примерно четверть получателей откликнулась, подав дополнительные декларации. При этом эта рассылка показала, что, возможно, латвийцы довольно сильно зависимы от азартных игр — по крайней мере, тысячи людей объяснили внезапное появление у них крупных сумм выигрышами, сообщила в передаче «Открытый разговор» гендиректор СГД Байба Шмите-Роке.

Читать

Одна из стран ЕС «не примет ни одного украинского беженца»

Мир 11:27

Мир 0 комментариев

Тема возможного прекращения огня в Украине - одна из самых обсуждаемых сегодня, но дебаты ведутся не только в контексте будущего Украины.

Тема возможного прекращения огня в Украине - одна из самых обсуждаемых сегодня, но дебаты ведутся не только в контексте будущего Украины.

Читать

За разжигание межнациональной розни и битье бутылок с алкоголем — четыре года

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

Латгальский районный суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а также к одному году пробационного надзора за разжигание межнациональной розни и другие преступления, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Латгальский районный суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а также к одному году пробационного надзора за разжигание межнациональной розни и другие преступления, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

Через неделю его уже может не быть: политолог прогнозирует скорый крах правительства

Выбор редакции 11:24

Выбор редакции 0 комментариев

 Нет никакой уверенности в том, что правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство") через неделю будет еще существовать, заявил агентству ЛЕТА политолог Филипп Раевскис. По его мнению, о внутренних противоречиях в "Новом Единстве" можно было судить уже по процессу выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.

 Нет никакой уверенности в том, что правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство") через неделю будет еще существовать, заявил агентству ЛЕТА политолог Филипп Раевскис. По его мнению, о внутренних противоречиях в "Новом Единстве" можно было судить уже по процессу выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.

Читать