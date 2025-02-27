Британская газета The Telegraph утверждает, что Франция готова при необходимости разместить на территории Германии несколько истребителей с ядерным оружием, чтобы продемонстрировать России, что европейские страны, не имеющие собственных ядерных арсеналов, не останутся беззащитными, даже если военный контингент США покинет Европу и американский ядерный зонтик будет свернут. «Размещение ядерного оружия на территории Германии было бы правильным и логичным шагом», - резюмирует намерение Янис Сарт.

Ядерные силы Франции являются автономными от НАТО, в то время как ядерные силы Великобритании тесно интегрированы в альянс. Франция может иметь более 300 стратегических ядерных боеголовок, большинство из которых размещены на подводных лодках. Британия же располагает чуть более чем 200 ядерными боеголовками.

Фридрих Мерц, который может стать следующим канцлером Германии после победы его партии на выборах, уже высказался за укрепление независимости Европы, призвав Великобританию и Францию расширить свою ядерную программу, а размещение истребителей в Германии стало бы важным сигналом для военного преступника Путина.

Учитывая опасения Европейского союза, что американские войска могут быть выведены из Европы, многеи задаются вопросом: почему бы ядерное оружие не разместить и в странах Балтии, в том числе в Латвии?

«В этом нет необходимости, - утверждает Саарт, - Нужно смотреть на географическое положение стран, нужно смотреть на то, насколько легко России будет добраться до таких баз». Кроме того, следует учитывать, что эти базы не просто расположены на каком-то лугу, им нужна инфраструктура, а у Германии она, безусловно, есть.

Если в Германии находятся около 100 американских ядерных боеголовок, есть ли вероятность, что США смогут их вывести? «На данный момент таких заявлений нет, - говорит Саарт, - но я повторяю: Европе необходимо наращивать собственные силы, и ядерное оружие - важная часть этих сил. Я считаю, что есть основания говорить о европейских ядерных силах».