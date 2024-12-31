Самые абсурдные события в латвийской политике 2024 года. Вам этот «детский сад» кажется нормальным?

Пуче пишет:

"Остановимся на мгновение в 2024 году и подумаем, что с нами произошло. Семьи оставим в покое — у каждой своя. Обратимся к общественно-политической сцене, рассмотрим несколько случаев. Вам кажется нормальным, что серьезный и взрослый политик Латвии, как мамин сынок, не знает, как выкрутиться, когда его поймали на лжи? О том, что это неправильно, то как поступил Кришьянис — об этом учат ещё в детском саду.

Перевалить вину на других (полет Кариньша)

Вместо того чтобы взять на себя ответственность, он показывал пальцем на Яниса и убедил других поступать так же. Яниса поставили в угол, ему больше не разрешали играть на площадке с другими детьми. Когда мама Яниса пришла забрать его из садика, воспитательница сказала, что Янис плохо себя вел — что он смотрел, как Кришьянис бросает бумажки в унитаз, пока тот не забился. Смотрел и ничего не делал.

Янис хотел сказать, что он не смотрел, что он в тот момент просто зашел посидеть на соседний горшок, но воспитательница строго взглянула на мальчика и еще сказала маме, что врать — это плохо… «Я не вру!», хотел крикнуть Янис. Но он не крикнул, потому что боялся, что ему больше не разрешат идти на площадку.

Притвориться, что ничего не понимаешь (Rail Baltic)

Затем был другой случай. Каспар каждый день ходил к своему другу домой играть с поездами и рельсами. Каждый раз, уходя из дома друга, Каспар засовывал в карман один рельс — чтобы и у него был. Через месяц оказалось, что у друга остался только один рельс и коробка от большого конструктора. Родители друга не понимали, куда исчез весь железнодорожный состав.

На следующий день, когда Каспар снова пришел играть, отец друга позвал его в сторону и спросил: «Ты не знаешь, куда делись наши вагончики?» Каспар ответил, что не знает, он тоже удивляется, куда мог исчезнуть длинный состав. Но Каспар сказал, чтобы родители друга не переживали — если друг хочет, пусть приходит к нему играть с поездами. У него хорошая коллекция.

На следующий день друг пришел и увидел, что Каспар забрал почти все его игрушки. «Я же знаю, что это твое, но у меня с этим железнодорожным составом ничего не случится. Здесь он в надежных руках...» Каспар даже сказал другу, что он может больше не дружить, если для него важнее поезд. Друг ответил, что он все-таки хочет остаться другом… И с тех пор стал ходить играть к Каспару, который стащил его игрушки.

Лгать с розовыми щеками (Конверты JV)

В большой группе пропали деньги. У Нормунда утром было два евро в кармане, а когда вечером он захотел их снова на них посмотреть, то карман был пуст. Нормунд спросил у других детей, не видели ли они его два евро. Все говорили, что видели, но не могли вспомнить — где именно?

На следующий день воспитательница поставила детей в ряд и спросила, что случилось с этими двумя евро Нормунда? Кто их взял? Видя, что дети немного смущены, она сказала: «Я сейчас выйду с Нормундом немного погулять, но когда мы вернемся, надеюсь, вы найдете эти два евро и положите их на стол, договорились?»

Тогда Арвил поднял руку и сказал: «Воспитатель, я точно знаю, что случилось с этими двумя евро! Я расскажу!» Воспитательница обрадовалась. Арвил подошел к ней и прошептал: «Я видел их во сне...» Как? Ну, так — Арвил сказал и пристально посмотрел на Нормунда. «Это же был сон, правда?» — теперь Арвил как бы угрожал Нормунду. «Может, это был действительно сон?» — вслух задумалась воспитательница… «Нет, они были у меня в кармане! Воры!» Этого Нормунд не должен был говорить, потому что с того дня с ним больше не разговаривали не только Арвил и другие дети, но и воспитательница.

Дурачить, глядя в глаза (Air Baltic)

На выпускном родителям сказали, что нужно купить подарок воспитательнице. Один из пап сказал, что нужно подарить билет на самолет в Рим — туда и обратно. Тот, кто предложил, начал собирать деньги и сообщил, что завтра билет будет на столе — с ленточкой. На следующий день в интернет-группе активный папа сказал, что нужно собрать еще, потому что билет, оказывается, не стоит так дешево, как они уже собрали. Остальные перевели деньги на его банковский счет, сколько он попросил. Затем было еще три или четыре раза, когда всем нужно было скинуться еще немного, так как на билет нужно было купить несколько дополнительных опций.

«Ну, вы же понимаете нашу воспитательницу…», — активный папа продолжал собирать деньги с других родителей. Когда через две недели оказалось, что папа, собиравший деньги, не только без детей, но и никому не знаком, кто-то хотел вызвать полицию. Но в конце концов все договорились, что так дорогой подарок воспитательнице дарить не надо, и вопрос сам собой исчез. Точно так же исчез и этот папа...

Это вроде наивные ситуации, которые что-то напоминают — но именно такие они и есть вокруг нас, хотя мы уже давно не ходим в коротких штанах. Что же с этим делать? Воспитывать. Только воспитывать", - заклчает публицист.