Сами США могут пострадать от своих «тарифных войн» больше, чем ЕС: Домбровскис

Ссылаясь на предыдущие оценки, Домбровскис признал, что «таможенные войны», начатые США, могут оказать небольшое негативное влияние на экономику ЕС, однако негативное влияние на сами США может быть сильнее, поскольку они развязывают «таможенные войны» против широкого круга стран по всему миру.

По словам комиссара, предыдущие оценки показывают, что негативное влияние вышеупомянутых процессов на ЕС может составить 0,2% - 0,3%, тогда как негативное влияние на экономику США может составить около 0,5% - 0,6%, однако с эскалацией «войн» торговых тарифов негативное влияние на экономики может возрасти.

Домбровскис повторил, что прямое влияние «таможенных войн» на Латвию не будет большим, поскольку наш прямой товарооборот с США невелик, но мы являемся частью европейских экономических цепочек, поэтому косвенное влияние может быть более ощутимым.

Комиссар подчеркнул, что первым выбором ЕС является продолжение переговоров с США, однако если таким образом не будут достигнуты решения, ЕС готов принять соразмерные контрмеры. Первыми будут ответные меры на тарифы на стальную и алюминиевую продукцию.

Министры торговли стран-членов ЕС соберутся сегодня в Люксембурге, чтобы обсудить, как реагировать на новые таможенные пошлины, введенные в отношении блока президентом США Дональдом Трампом.

Помимо прочего, министры обсудят возможные ответные пошлины на импорт из США и другие контрмеры, если попытки достичь решения путем переговоров с Вашингтоном не увенчаются успехом.

В субботу США ввели пошлины в размере не менее 10%, которые Вашингтон применил почти ко всем своим торговым партнерам. В отношении некоторых стран были введены значительно более высокие тарифы, размер которых зависит от торгового дефицита США с конкретной страной. Со среды импорт из стран ЕС может облагаться таможенной пошлиной в размере 20%.

Таким образом Трамп пытается сократить дефицит торгового баланса США, а также убедить компании переносить производство в США. Президент также надеется собрать дополнительные средства для финансирования налоговых льгот, обещанных во время выборов.

В 2024 году экспорт ЕС в США достиг 531,6 млрд евро, из которых на товары пришлось всего 333,4 млрд евро. В то же время ЕС имеет дефицит в торговле услугами с США.