Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Сами США могут пострадать от своих «тарифных войн» больше, чем ЕС: Домбровскис

© LETA 7 апреля, 2025 11:29

Новости Латвии 0 комментариев

Негативное влияние «тарифных войн», начатых администрацией нового президента США Дональда Трампа, на сами США может оказаться сильнее, чем на Европейский союз (ЕС), оценил комиссар ЕС по экономике и производительности Валдис Домбровскис в интервью телепрограмме «Утренняя панорама» в понедельник.

Ссылаясь на предыдущие оценки, Домбровскис признал, что «таможенные войны», начатые США, могут оказать небольшое негативное влияние на экономику ЕС, однако негативное влияние на сами США может быть сильнее, поскольку они развязывают «таможенные войны» против широкого круга стран по всему миру.

По словам комиссара, предыдущие оценки показывают, что негативное влияние вышеупомянутых процессов на ЕС может составить 0,2% - 0,3%, тогда как негативное влияние на экономику США может составить около 0,5% - 0,6%, однако с эскалацией «войн» торговых тарифов негативное влияние на экономики может возрасти.

Домбровскис повторил, что прямое влияние «таможенных войн» на Латвию не будет большим, поскольку наш прямой товарооборот с США невелик, но мы являемся частью европейских экономических цепочек, поэтому косвенное влияние может быть более ощутимым.

Комиссар подчеркнул, что первым выбором ЕС является продолжение переговоров с США, однако если таким образом не будут достигнуты решения, ЕС готов принять соразмерные контрмеры. Первыми будут ответные меры на тарифы на стальную и алюминиевую продукцию.

Министры торговли стран-членов ЕС соберутся сегодня в Люксембурге, чтобы обсудить, как реагировать на новые таможенные пошлины, введенные в отношении блока президентом США Дональдом Трампом.

Помимо прочего, министры обсудят возможные ответные пошлины на импорт из США и другие контрмеры, если попытки достичь решения путем переговоров с Вашингтоном не увенчаются успехом.

В субботу США ввели пошлины в размере не менее 10%, которые Вашингтон применил почти ко всем своим торговым партнерам. В отношении некоторых стран были введены значительно более высокие тарифы, размер которых зависит от торгового дефицита США с конкретной страной. Со среды импорт из стран ЕС может облагаться таможенной пошлиной в размере 20%.

Таким образом Трамп пытается сократить дефицит торгового баланса США, а также убедить компании переносить производство в США. Президент также надеется собрать дополнительные средства для финансирования налоговых льгот, обещанных во время выборов.

В 2024 году экспорт ЕС в США достиг 531,6 млрд евро, из которых на товары пришлось всего 333,4 млрд евро. В то же время ЕС имеет дефицит в торговле услугами с США.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 77 реакций
Комментарии (0) 77 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать