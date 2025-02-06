Сами создали, сами распространяют: в аптеки поступил буклет с памятками о действиях при ЧС

Буклет подготовлен аналитическим центром «Устойчивость системы здравоохранения» совместно с Ассоциацией фармацевтов с привлечением специалистов по безопасности. 30-страничное карманное издание содержит общие памятки о том, как подготовить рюкзак на 72 часа, что делать в случае атаки дронов и как защитить окна в случае риска взрыва.

О непрерывности деятельности в условиях чрезвычайного положения говорится в трех предложениях, суть которых заключается в следующем: при планировании работы аптека рассчитывает на государственный и частный сектор в оперативном восстановлении подачи электроэнергии, интернета и других коммуникаций.

Часть латвийских аптек стала частью критической инфраструктуры, но какие именно и сколько - это государственная тайна. Те, кто включен - в курсе. В брошюре подчеркивается, что в случае войны сотрудники аптек, входящих в группу объектов критической инфраструктуры, не могут прекращать работу, если это не представляет угрозы для жизни. Но фармацевты ожидают разъяснений от государства.

«Таких конкретных разговоров не было, но фармацевты хотели бы чувствовать себя в большей безопасности», — говорит Даце Кикуте, президент Латвийской ассоциации фармацевтов.

Создатель брошюры считает, что у всех сотрудников аптек должен быть конкретный план действий в кризисных ситуациях. Например, если отключается электричество, владельцы аптек как-то должны обеспечить бесперебойную работу холодильников для лекарств.

Опыт Украины показывает, что аптеки, особенно в сельской местности, играют огромную роль в кризисных ситуациях – люди доверяют фармацевтам, особенно в моменты опасности. Аптеки не только отпускают лекарства, но порой выполняют чуть ли не функцию врача или психолога, успокаивая и объясняя местным жителям, как действовать в случае возникновения кризисной ситуации.