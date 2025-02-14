Сами: 35 500 латвийцев добровольно перекрыли себе доступ к азартным играм

Она рассказала, что в 2019 году было проведено заказанное Министерством здравоохранения исследование, показавшее, что риску зависимости от азартных игр в большей или меньшей степени в Латвии подвержены примерно 79 000 жителей. Это означает, что около 40% из них сейчас включены в реестр отказавшихся от азартных игр лиц.

Данные о себе можно включить в реестр на срок не менее одного года, но есть и те, кто просит внести себя в реестр на 3-5 или 99 лет.

"При этом бывают случаи, когда человек просит включить себя в реестр на более длительный срок, а через год пишет заявление, что с ним сейчас все в порядке и он больше не хочет себя ограничивать", - рассказала Бирне.

Установленные реестром ограничения применяются также к лицам, являющимся должниками Гарантийного фонда средств на содержание, чтобы они направляли свои средства на уплату средств на содержание, а не тратили их в азартных играх.

Бирне упомянула, что поступило предложение о включении в реестр также малообеспеченных или нуждающихся лиц, которые получают муниципальную или государственную поддержку, но решение еще предстоит принять Сейму, так как ранее прозвучали и возражения против этого предложения.

Руководитель ИНЛАИ признала, что ИТ-систему, в которой осуществляется администрирование реестра добровольно отказавшихся от азартных игр лиц, фактически следовало бы создать заново, поскольку она давно устарела и в нее нельзя включить, например, определенные статистические данные.

"В свою очередь, нарушения в отношении допуска включенных в реестр лиц в игорные залы, связаны скорее с человеческим фактором. Но устроителям азартных игр за такое нарушение тоже грозит крупный штраф - 7000 евро. На интерактивных игорных сайтах, в свою очередь, система сразу блокирует пользователя, если пытается зарегистрироваться кто-то, кто числится в реестре", - рассказала Бирне.