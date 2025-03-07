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Самая долгая длилась трое суток: «Bite Latvija» предотвратила около 4000 атак за год

© LETA 7 марта, 2025 10:43

Новости Латвии 0 комментариев

Оператор мобильной связи SIA «Bite Latvija» с помощью решения сетевой безопасности «Deepfield Defender» от Nokia в прошлом году предотвратил почти 4000 DDoS-атак или атак типа «отказ в обслуживании», сообщили представители «Bite Latvija».

Самая мощная атака достигла 279,58 гигабит в секунду (Гбит/с), а самая продолжительная атака длилась почти трое суток.

В прошлом году Bite Latvija инвестировала пять миллионов евро в безопасность и эффективность сети. Компания внедрила решение для сетевой безопасности Deepfield Defender от Nokia, которое анализирует и выявляет потенциальные кибератаки с помощью искусственного интеллекта и сетей больших данных.

Дмитрий Никитин, директор по инфраструктуре широкополосной связи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) компании Bite Latvija, отмечает, что DDoS-атаки являются одними из самых частых и разрушительных кибератак, которые угрожают повседневной деятельности латвийских компаний и государственных учреждений, а также финансовой стабильности.

«Наибольшая интенсивность атак наблюдается в выходные дни, в вечернее время, а также под влиянием различных политических событий и решений», — говорит Никитин.

Он подчеркивает, что в последние годы, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину, киберугрозы стали серьезным вызовом для всех компаний, независимо от их размера и отрасли.

Никитин поясняет, что данные решения Deepfield Defender от Nokia показывают, что 28% всех атак в прошлом году были направлены на несколько целевых систем или серверов одновременно, а в 69% атак использовались разные методы атак, что делало их более сложными.

Как уже сообщалось, в 2023 году оборот «Bite Latvija» составил 163,668 млн евро, что на 9,2% больше, чем годом ранее, однако прибыль компании выросла на 50% и составила 33,376 млн евро.

«Bite Latvija» была зарегистрирована в 2005 году, ее основной капитал составляет 99 085 286 евро. Единственным владельцем «Bite Latvija» является литовская «Bite Lietuva», которая является компанией международной компании по управлению активами «Providence Equity Partners».

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