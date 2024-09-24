Завтра уже холоднее: сегодня — до +25

Вторник станет самым теплым днем этой недели - во второй половине дня воздух прогреется до +20…+25 градусов.

Самая высокая температура воздуха в Латвии 24 сентября составляла +24,9 градуса и была зарегистрирована в 2015 году в Даугавпилсе.

В течение дня ожидается слабый и умеренный южный ветер.

В Риге во вторник будет солнечно, воздух прогреется до +23 градусов.