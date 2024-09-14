С водителем всё в порядке — он сбежал: ДТП в Золитуде. ВИДЕО

И о причине долго гадать не приходится - в автомобиле никого не было, водитель сбежал.

Напомним, за езду в нетрезвом виде грозит лишение свободы на срок до 1 года, или надзор службы пробации, или общественные работы, или денежный штраф, любой из вариантов, но с обязательным лишением водительских прав на срок от 3 до 5 лет.