Русскому архитектору — от латышского богача: чтобы помнили

Сергей АНТОНОВ – пример того, что русские в довоенной Латвии играли видную роль и в культуре.

Главным балетмейстером Национальной оперы (Театра оперы и балеты) была Александра Александровна ФЕДОРОВА, режиссером - Петр Иванович МЕЛЬНИКОВ, родоначальником игрового кино – Петр Иванович ЧАРДЫНИН, основавший общество «Латвью филма» и снявший первые латвийские ленты. Да и самый роскошный довоенный кинотеатр «Сплендид Палас» был построен на деньги русского предпринимателя – Василия Федоровича ЕМЕЛЬЯНОВА.

Антонов родился в 1884 году в Риге, в семье владельца известной гостиницы на Театральном бульваре (нынешнем Аспазияс) – «Коммерческой». Его отец вовсе не унаследовал капиталы от родителей.

Крестьянский сын, он приехал в Ригу из Тамбовской губернии и устроился поваром в богатую купеческую семью – КАМАРИНЫХ. Скопил деньжат, женился и открыл собственное дело – гостиничное.

Антоновы смогли дать детям достойное образование. Среди них были актриса МХАТА, искусствовед, художник. Но самым известным представителем большого семейства стал старший сын – Сергей...

После окончания Рижского политехникума юноша поступает на архитектурное отделение Петербургской академии художеств и с блеском его заканчивает.

Талантливого выпускника приглашают в художественно-промышленную школу Пскова – преподавать технику и композицию рисунка. Молодой архитектор участвует в конкурсах, его проект памятника воинам, погибшим в Первую мировую, получает главный приз и одобрение императора. В 1916-м он побеждает в конкурсе на проектирование Псковской женской гимназии.

Антонов остается в Пскове и в первые годы советской власти. Это время немало дало ему в творческом плане: знакомится с пионерами советского конструктивизма в театре – Всеволодом МЕЙЕРХОЛЬДОМ и его единомышленниками. Позже, работая в Риге театральным декоратором, Антонов применит свои знания на практике.

А на малую родину, в Ригу, он возвращается в 1920-м. Талантливые кадры тогда еще ценили – независимо от национальности. Сергей Николаевич трудится в архитектурном бюро ведущего архитектора довоенной Латвии – Эйжена ЛАУБЕ, преподает в Латвийском университете.

Успевает работать и декоратором в Русском театре. По словам искусствоведов, во многом именно благодаря Антонову театр становится ведущим во всем русском зарубежье. Антонов создал более 600 новаторских театральных декораций, часть из которых и сегодня можно увидеть в Латвийском музее театра...

Талантливый человек во всем талантлив. В 1926 году по проекту Антонова строится высотное здание типографии и редакции газеты «Сегодня» - на углу Дзирнаву и Базницас. Новаторское, оно и сегодня остается доминантой всего квартала.

По проектам Антонова возводятся частные дома, кинотеатр «Гайсма», знаменитый ресторан «Лидо» в Юрмале.

За проект павильона Латвии на Всемирной выставке в Брюсселе в 1935 году русский архитектор удостоен двух золотых медалей и бельгийского королевского ордена.

Еще один проект, который отмечен уже в Латвии и назван лучшим, - здание 12-этажной Рижской управы, которую Карлис УЛМАНИС решил построить на Ратушной площади. Замысел реализовать не удалось: началась Вторая мировая война...

Советская власть в 1940 году благосклонно отнеслась к латвийскому архитектору - он продолжил работу. Не тронули и немцы. Известно, что в 1942-м Антонов не раз выезжал в Псков уже как художник, а в 1944-м, при немцах, принял участие в выставке русских художников в Риге.

При этом не многим известно, что Сергей Николаевич заменил отца ребенку, родной отец которого погиб во время Холокоста. Имя этого ребенка хорошо известно любителям культуры – Лев БИРМАНИС. Долгие десятилетия Лев Семенович был ведущим артистом Рижского кукольного театра.

Когда в Латвию вошли фашисты, Леве было 5 лет, жил он с родителями в Елгаве. Отца расстреляли, а мать – русская по национальности - вскоре оказалась с сыном в Риге. Там и познакомилась с Антоновым. Бирманис вспоминал, что детство он провел под кроватью – прятался. По словам рижской подвижницы, руководительницы Пушкинского общества Светланы Александровны ВИДЯКИНОЙ, позже мальчика крестили в Ивановской церкви в Риге, и это также помогло ему в годы фашистской оккупации...

Лев Семенович называл Антонова отцом. Вспоминал он о его последней работе – гостинице «Рига», возведенной на бульваре Падомью (Аспазияс) в 1956-м. По словам Бирманиса, отец считал, что фундамент на этом месте должен быть более основательным – там когда-то протекала река. Не прислушались - и после начала работ с Антоновым случился первый инсульт. Второй - после того, как на фасаде вопреки его замыслу появились рога изобилия. Сергей Николаевич отказался от премии, которой наградили авторов проекта. Он ушел из жизни в июле 1956-го, в 72 года.

Несмотря на сложности последних лет, архитектор был обласкан властями. В самые разные годы. В довоенной Латвии, по словам историка архитектуры Яниса ЛЕЙНИЕКСА, он был в латвийской элите, жил на самой фешенебельной улице – Алберта, а его другом был самый богатый человек страны – медиамагнат Антон БЕНЬЯМИН.

Когда чета Беньяминов решила строить виллу в Юрмале – на улице Юрас, интерьер здания в стиле ар-деко, а также оригинальную чугунную ограду заказали Антонову. Решетки для ограды присмотрели во Франции...

Беньямин щедро наградил архитектора – подарил роскошный автомобиль Horch. Таких в Латвии было только два – у самого миллионера и у Сергея Антонова.

Кстати, забор «виллы Беньяминов», выполненный по проекту Антонова, и сегодня остается яркой деталью не только виллы, но и всей улицы Юрас в Майори.

Те, кто знает историю, часто приводят туристов именно сюда – чтобы рассказать и о вилле, и о судьбе самых богатых людей довоенной Латвии - Беньяминов, и о виднейшем рижском архитекторе, декораторе и художнике Сергее Николаевиче Антонове...

Илья ДИМЕНШТЕЙН