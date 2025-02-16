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Рунгайнис о мировой экономике: «Главная проблема Европы — не Трамп»; в чем же она?

TV24 16 февраля, 2025 16:24

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LETA

"Главная проблема Европы - не Трамп. Главная проблема Европы - это сама Европа, и это стало ясно не сегодня", - такое мнение в эфире TV24 в программе Kur tas suns aprakts? высказал предприниматель Гиртс Рунгайнис в ходе дискуссии по актуальным вопросам мировой экономики.

"После распада Советского Союза, когда Америка ощутила, что она одна, и наделала довольно много глупостей в Иракской войне, в Афганистане и так далее, уже давно наметился новый двухполярный мир", - продолжил свой комментарий Рунгайнис. По его мнению, у этого двухполярного мира два центра тяжести: первый из них - США, или, как нам хотелось бы думать, Запад в целом, а второй - Китай, пытающийся "консолидировать под собой всю Азию".

Как заявил Рунгайнис в эфире, в настоящее время Китай с его многочисленным населением, экономическим потенциалом и развитием технологий является "очень серьезным игроком" в мировой экономике.

"А проблема Европы - эта Европа в том понимании, что, если остальной мир перестал играть по старым правилам, которые возникли не за последние 20-30 дней, а постепенно фактически за последние 20 лет, то сейчас возникает вопрос - как перестать играть по этим прежним правилам, как переманить из США прогрессивных ученых, недовольных жизнью в данный момент? В том числе в США наносится удар по университетам... Университеты могут получить финансирование и работать в Европе, в том числе в отношении своих изобретений, коммерциализации и так далее", - считает он.

Предприниматель добавил, что для Европы было бы важно освободиться от "оков бюрократии" и инвестировать - перекупать технологии, строить заводы: "Европа себе в данный момент связала руки и ноги разными вещами из области мышления, основанного на желаниях, включая "зеленую" истерию и так далее. Надо просто сказать: стоп, давайте отложим все это в сторону и посмотрим на вещи реально, будем играть по правилам новой игры. И она уже разыгрывается - в понимании цивилизации в этом нет ничего слишком уж нового".

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