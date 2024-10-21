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Руководитель Чеховского театра обвинила Рижскую думу во вредительстве

© LETA 21 октября, 2024 11:30

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Рижская дума мешает Рижскому русскому театру имени Михаила Чехова выполнять возложенные на него государством задачи, препятствуя размещению рекламы на русском языке, заявила в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3 руководитель театра Дана Бйорк.

По ее мнению, это вредное и неэтичное поведение, и театр не исключает судебного разбирательства. По словам Бйорк, по этому поводу она связалась с министерством культуры и министерством юстиции.

Директор театра подчеркнул, что реклама также очень важна для его деятельности. Однако в результате действий Думы у театра нет возможности охватить всю аудиторию города.

Это вызывает особую озабоченность, поскольку Министерство культуры предписало всем столичным компаниям увеличить собственные доходы, чтобы покрыть сокращение государственных субсидий. В случае с театром это составляет 405 000 евро.

Она также отметила, что в 2023 году у театра был рекордный приток людей, а также рост доходов, поскольку он вложил значительные средства в рекламу и работу с людьми.

Руководитель театра также пояснила, что в настоящее время в городе нет визуальной рекламы театра и что 1 августа Рижская дума в последний раз одобрила рекламу спектаклей.

«За этим последовала долгая переписка», - сказала она. Муниципалитет также отказался утвердить русское название театра для сценической площадки в Старом городе. Его планировалось разместить маленькими буквами под названием на латышском языке.

«С тех пор мы получаем только отписки, в которых говорится, что Рижской думе еще нужно подумать. Другими словами, время затягивается», - считает она.

По ее словам, с такой же проблемой сталкиваются и рекламные агентства, когда речь заходит о размещении рекламы Чеховского театра.

Бйорк напомнила, что учреждение, которым она руководит, является государственным театром, которому делегирована задача выступать перед русской аудиторией и показывать спектакли на русском языке. «Наш театр очень активно объединяет общество с самого начала войны», - подчеркнула она.

Бйорк отметила, что должны существовать инструменты для работы с русскоязычной аудиторией. Она не стала скрывать, что диалог на эту тему не всегда бывает содержательным и разумным. «Своим примером мы пытаемся создать и показать этот уважительный способ общения с людьми, не делая их плохими или хорошими только на основе языка, а по содержанию того, что у вас в голове, какие мысли вы выражаете, какие решения принимаете и какие действия совершаете», - пояснила она.

Как сообщает LETA, Ратниекс в ответ на жалобы жителей об использовании русского языка в городе обратился в Министерство юстиции с просьбой оценить текущую ситуацию с использованием русского языка и предложить изменения в Закон о государственном языке или другие законодательные акты, создающие правовую основу для запрета демонстрации русскоязычных текстов в городе.

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