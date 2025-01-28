Да, в программе «Альтернативы для Германии» есть пункты, которые мне не нравятся, особенно в отношении России: холодная война-де закончилась, поэтому нужно отменить санкции и улучшить отношения с Россией. Я также не хотел бы, чтобы Германия вновь ввела пограничный контроль. Не хотелось, чтобы вместо сильного евро была восстановлена слабая национальная валюта, но я понимаю беспокойство Германии: то, что выгодно нам, не обязательно выгодно немцам.

Но по остальным пунктам, заменяя «Германию» на «Латвию», программа AfD является почти единственной альтернативой и для нас. В ней есть что-то от идей Дональда Трампа, но в целом выглядит как синтез программ Национального объединения, «Латвии на первом месте», что-то от «Объединенного списка», Союза зеленых и крестьян... Смотрите сами!

* Референдумы по швейцарскому образцу, федеральный президент, избираемый народом, изменения в финансировании партий...

* AfD хочет ввести в уголовный кодекс статью за нарушение доверия к бюджету. «Уклонение от уплаты налогов преследуется и наказывается даже за относительно небольшие суммы, в то время как огромные растраты денег налогоплательщиков, которые наносят ущерб общему благу, остаются безнаказанными...»

* AfD хочет покончить с влиянием политических партий на назначение судей и прокуроров.

* «Любой, кто нападает на полицейских, пожарных и работников других служб спасения, должен быть наказан как минимум тремя месяцами тюремного заключения».

* «Вместо массовой иммиграции - больше детей!»

* «AfD привержена доминирующей немецкой культуре. AfD считает идеологию мультикультурализма серьезной угрозой социальному миру и дальнейшему существованию нации как культурной единицы. В этом контексте государство и гражданское общество должны решительно защищать немецкую культурную идентичность».

* «AfD обеспокоена тем, как немецкий язык заменяется или „окультуривается“ английским в смысле неправильно понятой „интернационализации“.

* «AfD однозначно выступает против религиозных практик ислама, которые направлены против свободного и демократического базового порядка, наших законов, иудео-христианских и гуманистических основ нашей культуры. Многие умеренные мусульмане живут законопослушной и интегрированной жизнью и являются принятыми и ценными членами нашего общества. Они принадлежат Германии. Но ислам не принадлежит Германии».

* «Эмиграция людей, испытывающих экономические трудности, в Германию не решает проблем на местах. Необходимо устранить причины бегства в странах происхождения».

* «Родители должны получать беспроцентные кредиты на покупку собственного жилья, сумма которых будет уменьшаться с рождением каждого ребенка».

* «Тем, кто вырастил одного или нескольких детей, следует разрешить выходить на пенсию раньше, чем работникам, которые не смогли или не захотели взять на себя эту социальную ответственность».

* «AfD выступает против всех попыток тривиализировать аборты, поощрять их со стороны государства или объявить их правом человека».

* «Существующие профессорские должности в области гендерного равенства больше не будут заполняться, а текущие исследовательские проекты в области гендерного равенства не будут продлеваться.»

* «Вместо так называемых „компетенций“ уроки, которые ведут учителя-специалисты средних школ, должны снова содержать образовательный контент. Мы хотим, чтобы в наши школы вернулись успеваемость и дисциплина».

* «AfD требует, чтобы ранняя сексуализация не допускалась в яслях, детских садах и школах и чтобы дети больше не сомневались в своей сексуальной идентичности».

* «AfD в целом отвергает гендерные квоты в учебе или в сфере труда, поскольку квоты являются антипроизводительными и несправедливыми и создают другие неудобства».

* «Каждый иммигрант обязан интегрироваться; он должен приспособиться к новому дому, а не наоборот. Любой, кто отказывается интегрироваться, должен быть наказан и в конечном итоге рискует потерять право на проживание».

* «AfD призывает, по крайней мере для государственной администрации в Германии, использовать операционные системы и приложения, созданные с открытым исходным кодом, которые можно заранее проверить на предмет несанкционированного доступа. Так называемое полное шифрование не должно быть запрещено или иным образом затруднено. AfD считает безопасную связь гражданским правом».

* «AfD стремится вернуться к сбалансированному государственному бюджету. Она выступает за постепенное сокращение чрезмерного государственного долга. Нынешний низкий уровень процентных ставок угрожает пенсионному обеспечению значительной части населения и поэтому не может сохраняться в долгосрочной перспективе.»

* «Использование наличных денег - это признак гражданской свободы. Мы выступаем за то, чтобы наличные деньги оставались законным платежным средством без ограничений, несмотря на попытки правительства Германии, Международного валютного фонда, Европейского центрального банка и некоторых стран-членов ЕС ограничить хождение наличных»

* «Мы намерены прекратить субсидирование и льготное снабжение электроэнергией биогазовых установок. Субсидирование биотоплива через систему квот должно быть прекращено».

* «Мы хотим снова разрешить исследования в области ядерной энергии, а также технологии реакторов и электростанций... AfD выступает за временное разрешение продлить срок службы атомных электростанций, которые все еще находятся в эксплуатации... Конечно, при этом должны соблюдаться необходимые стандарты безопасности. Однако использование ядерной энергии не является самоцелью».

* «Мы отвергаем дальнейшее развитие ветроэнергетики в Германии. Она приносит больше вреда, чем пользы. Ветряные турбины должны быть разрешены только в исключительных случаях в местах, где не ожидается негативного воздействия на людей, животных и ландшафт.»

* «В транспортном секторе ремонт, предотвращение перегруженности автомобильных и железнодорожных сетей имеют приоритет перед впечатляющими крупномасштабными проектами».

* «AfD решительно выступает против преследования транспортной политики, направленной на то, чтобы заставить людей пересесть на местный и междугородний общественный транспорт. Водителей тяготит растущее число ограничений скорости на немецких дорогах. AfD отвергает любые ограничения скорости по причинам, не связанным с безопасностью дорожного движения».

* AfD хочет укрепить сельские районы. Для нас сельская местность, в которой стоит жить, включает в себя нетронутое сельское хозяйство, функционирующую экономику среднего размера и адекватную инфраструктуру... Мы хотим покончить с дискриминацией сельских общин при распределении финансов, чтобы восстановить потенциал местных властей».

* «Мы хотим создать больше домовладений. Владение домом способствует развитию чувства привязанности к родному краю и желанию сохранять и поддерживать окружающую среду...»