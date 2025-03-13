Рост на 493% за достижение поставленных целей: подробности о выплате премий в министерствах Латвии

Закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений определяет денежную премию как форму вознаграждения, предусматривая, что в течение календарного года она не превышает размер месячной зарплаты сотрудника и предоставляется в связи с «важным достижением (событием) для должностного лица (работника) или государственного либо муниципального учреждения, учитывая вклад должностного лица (работника) в достижение целей соответствующего учреждения».

Передача "Kas notiek Latvijā?" ("Что происходит в Латвии?") в прошлом году анализировала различия в выплатах денежных премий министерствами и другими учреждениями в 2023 году. Данные, собранные системой учета вознаграждений Государственной канцелярии, показывают, что ситуация изменилась, однако существенные различия сохранились.

Минобороны сокращает почти в десять раз, Минюст увеличивает в пять раз

Наибольшее сокращение денежных премий произошло в Министерстве обороны (МО) – с 782 тысяч до 85 тысяч евро. В 2023 году МО занимало второе место по общей сумме денежных премий, но в прошлом году опустилось на четвертое место с конца среди 14 министерств. Также стоит отметить Министерство финансов (МФ), которое сократило общую сумму денежных премий в четыре раза – с 593 тысяч до менее чем 138 тысяч евро. Объем премий в Министерстве образования и науки (МОН) был сокращен на две трети, почти столько же – в Министерстве земледелия (МЗ).

Значительное сокращение – на треть – произошло в Министерстве иностранных дел (МИД), что в денежном выражении составляет почти 293 тысячи евро. Тем не менее, в этом министерстве второй год подряд выплачена самая большая сумма премий среди всех министерств. Правда, и число сотрудников в МИД самое большое – почти шестьсот, что на двести больше, чем в МФ и МО, которые в 2022 году входили в тройку крупнейших плательщиков премий. В прошлом году вторую по величине сумму премий выплатило Министерство благосостояния (МБ), а третье место заняло Министерство внутренних дел (МВД), которое по численности сотрудников является третьим самым маленьким министерством.

Министерство юстиции (МЮ) лидирует по процентному увеличению денежных премий – рост на 493%. Однако в денежном выражении это не шестизначные суммы – с менее чем 13 тысяч до 76,5 тысяч евро. Годом ранее объем премий, выплаченных МЮ, был самым низким, и, несмотря на процентный скачок, он остается одним из самых малых.

Второе место по росту занимает Министерство здравоохранения (МЗд) – 287% (с 36,7 тысячи до 142,5 тысячи евро). Третье место с ростом на 129% занимает Министерство культуры (МК), став пятым по величине плательщиком премий, хотя по числу сотрудников оно второе самое маленькое.

Увеличение выплат на 80 тысяч евро произошло в Министерстве климата и энергетики (МКЭ), где также был самый большой рост числа сотрудников. В Министерстве транспорта (МТ) выплаты денежных премий почти удвоились, но увеличение на 17 тысяч евро не изменило последнего места министерства по общему объему премий.

А сколько приходится на одного сотрудника?

При оценке, как изменился объем денежных премий в среднем на одного сотрудника министерств, можно отметить значительные различия. Лидером является МВД с более чем 2200 евро на одного сотрудника, что также немного больше, чем в предыдущем году. Немного отстает МКЭ – даже с учетом числа сотрудников на конец года средняя сумма превышает 2000 евро. Следом идут МК и МБ – примерно 1500 евро на сотрудника.

В Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (МОСРР), МО и МТ средние суммы немного превышают 200 евро, в то время как в МФ и МЮ – около 350 евро. В некоторых министерствах число сотрудников изменилось в течение года, но в большинстве случаев эти изменения несущественны.

А что же за важные достижения были? А это секрет!

Передача "Kas notiek Latvijā?" направила в каждое министерство вопросы о причинах изменений в выплатах премий, а также о их обосновании, поскольку закон предусматривает премии за важные достижения в достижении целей учреждения.

Только МЮ указало конкретные работы, ставшие основанием для выплат, что можно подробно прочитать в приложенном документе с ответами. В основном министерства, включая Министерство экономики и Министерство здравоохранения, не ответили в течение недели, либо ограничились статистикой. Например, МТ указывает, что размер премий зависел от числа их получателей – в 2023 году их было 9, а в 2024 году премии получили 20 сотрудников. Число получателей премий указали и другие министерства, и в этих данных также есть значительные различия.

Как и в случае с премиями за оценку работы, несколько министерств ссылаются на рост зарплат, хотя правовое регулирование устанавливает только связь максимального размера премии с зарплатой. МО объясняет, что «объем денежных премий значительно сократился, поскольку в 2023 году они выплачивались как военнослужащим, так и гражданским сотрудникам, а в 2024 году – только военнослужащим».

МФ поясняет, что премии назначаются с учетом доступных финансовых ресурсов, а также ссылается на формулировку, установленную в законе, не уточняя, за какие достижения, вклады и цели были выплачены премии.

МОСРР, в отличие от других министерств, указывает, что ежегодно на премии предусмотрено финансирование в размере 60 000 евро. Остальной фонд премий планируется исходя из экономии фонда оплаты труда за счет вакансий, что является распространенным объяснением и в других министерствах.

МИД объясняет, что установил конкретные квалификационные критерии для назначения премий. Без детального пояснения министерство отмечает, что его работа непосредственно связана с геополитической ситуацией, что "особенно в последние годы означает работу в условиях постоянно повышенной нагрузки и интенсивности, в том числе за пределами рабочего времени, в выходные и праздничные дни".

В итоге можно заключить, что, несмотря на общее сокращение суммы премий, единая политика материальной мотивации в государственном управлении отсутствует.