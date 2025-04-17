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Россию и Белоруссию не пригласят в бундестаг на церемонию в память об окончании Второй мировой войны

© Deutsche Welle 17 апреля, 2025 16:37

Мир 0 комментариев

Scanpix/ Photo: Jan Woitas/dpa

Официальных представителей России и Беларуси не пригласят в германский бундестаг на торжественную церемонию в память о 80-летии капитуляции национал-социалистского  режима в Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщают агентства epd и AFP в четверг, 17 апреля.

"В результате оценки федерального правительства ФРГ (на церемонию бундестага в память об окончании Второй мировой войны. - Ред.) не будут приглашены, кроме прочих, послы Российской Федерации и Беларуси", - приводит агентство epd ответ пресс-службы бундестага на запрос журналистов. Уточняется, что не приглашать на мероприятие представителей РФ и РБ рекомендовал организаторам МИД ФРГ.

Недопустимость инструментализации памятных мероприятий

При этом германское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что о роли Красной армии в капитуляции Германии 8 мая 1945 года перед лицом союзников - США, Франции, Великобритании и СССР - важно помнить. Ранее, 16 апреля, один из спикеров министерства на фоне продолжающегося полномасштабного российского вторжения в Украину указал на недопустимость "инструментализации памятных мероприятий в пропагандистских целях".

Как говорится в сообщении бундестага, при планировании памятной церемонии в нынешнем году организаторы сознательно отказались от "дальнейших международных параметров". "Международные гости приглашены не были", - цитирует этот документ epd. Бундестаг, а вместе с ним и германская общественность "будут предаваться воспоминаниям об этом дне, ставшем днем освобождения от диктатуры национал-социалистского насилия", наедине с собой, указывается далее.

Ожидается, что центральную роль в торжественном мероприятии будет играть речь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frankß-Walter Steinmeier). К собравшимся также обратится председательница бундестага Юлия Клёкнер (Julia Klöckner).

Критика в связи с участием посла РФ в церемонии в память о битве за Зееловские высоты

Участие посла России в Германии Сергея Нечаева в состоявшейся 16 апреля торжественно-траурной церемонии в память о жертвах битвы на Зееловских высотах в районе Меркиш-Одерланд федеральной земли Бранденбург было встречено обилием критики, в том числе со стороны посла Украины в ФРГ Алексея Макеева, пишет epd.

Битва за Зееловские высоты, продолжавшаяся с 16 по 19 апреля 1945 года и приведшая к десяткам тысяч жертв в рядах советской армии и сил вермахта, считается одной из самых кровопролитных за время Второй мировой войны.

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