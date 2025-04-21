Россия возобновила удары по Украине (ФОТО)

Россия, после истечения срока объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия, в ночь на понедельник, 21 апреля, возобновила удары с воздуха по Украине. В Днепропетровской области в результате российских атак загорелось пищевое предприятие и повреждена инфраструктура, в Харьковской области вражеские дроны попали в многоэтажку, сообщили украинские СМИ.

"Российская армия направила на область беспилотники. В Павлограде произошел пожар на пищевом предприятии. FPV-дроном агрессор ударил по Межевской общине Синельниковского района. Повреждена инфраструктура", - сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в Telegram. В Подгородненской общине Днепровского района загорелись сухая трава и хозяйственная постройка, поврежден дачный дом.

По Новопавловской общине россияне ударили КАБами, а город Марганец Никопольского района обстреляли из тяжелой артиллерии. По предварительным данным, люди не пострадали.

Сообщается также об ударах российских беспилотников по Херсону, Николаеву и Черкассам. До этого Воздушные силы Украины объявили о ракетной опасности для южных областей страны.

ФОТО из Телеграм (Сергій Лисак / Дніпропетровська ОГА)