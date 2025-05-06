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Россия конфисковала у «Райффайзенбанка» почти 2 млрд евро

© Deutsche Welle 6 мая, 2025 17:51

Мир 0 комментариев

ЦБ РФ принудительно списал со счета российской дочки Raiffeisen Bank International около 1,87 млрд евро в рублевом эквиваленте и перевел их на счет компании "Распериа", связанной с миллиардером Олегом Дерипаской, сообщает Deutsche Welle.

Центральный банк России принудительно списал со счета "Райффайзенбанка", российской дочки австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International AG (RBI), около 1,87 млрд евро в рублевом эквиваленте, и перевел эту сумму на счет компании "Распериа". Об этом говорится в пресс-релизе RBI, распространенном во вторник, 6 мая.

Средства были изъяты по решению российского суда, который обязал российскую дочку RBI выплатить компенсацию компании "Распериа", связанной с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Изъятая у "Райффайзенбанка" сумма равна убыткам, определенным судом, за вычетом накопленных процентов в размере около 174 млн евро. "Распериа" может потребовать принудительного взыскания этих процентов "в любое время", уточнила австрийская банковская группа.

Ранее в RBI заявляли, что не ожидают дополнительных финансовых потерь из-за этого судебного решения. Еще в четвертом квартале 2024 года банк зарезервировал 840 млн евро под возможные убытки, оставшуюся же часть суммы Raiffeisen Bank International, как сообщалось, намерен компенсировать за счет продажи активов российской "дочки", которая располагает капиталом почти в 6 млрд евро.

"Распериа" против "Райффайзенбанка"

Иск связан с несостоявшейся сделкой по покупке "Райффайзенбанком" у "Распериа Трейдинг Лимитед" 24,1% акций строительного концерна Strabag. В 2023 году австрийская группа Raiffeisen Bank International, владеющая 100% российского "Райффайзенбанка", объявила о планах приобрести этот пакет за 1,51 млрд евро. После покупки акции планировалось передать материнской компании в виде дивидендов.

Однако в мае 2024 года RBI отказался от сделки, сославшись на "меры предосторожности". Вскоре после этого США и Евросоюз ввели санкции против "Распериа Трейдинг Лимитед", ранее контролировавшейся Дерипаской. Акции "Распериа" в Strabag были заморожены и перестали приносить дивиденды. Компания подала в суд с требованием компенсации, ответчиками выступили Strabag, ее основные австрийские акционеры и российская дочерняя структура RBI. В январе 2025 года иск был удовлетворен Арбитражным судом Калининградской области. 24 апреля стало известно, что 3-й арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге отклонил жалобу "Райффайзенбанка" на взыскание с него компенсации в пользу "Распериа".

После этого в RBI заявляли о намерении подать апелляцию в следующую инстанцию, а также о подготовке иска в Торговый суд Вены. "Мы сделаем все возможное, чтобы получить компенсацию от "Распериа" в Австрии", - цитировало агентство Reuters гендиректора Raiffeisen Bank International  Йоханна Штробля. Банк также надеется на снятие санкционных ограничений на продажу акций Strabag. Ожидается, что выручка от сделки и замороженные дивиденды помогут компенсировать потери. Однако судебный процесс может затянуться на годы.

Бизнес Raiffeisen Bank International в РФ

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Raiffeisen Bank International, в отличие от многих других, так и не покинул российский рынок, хотя о соответствующем намерении в RBI заявляли с 2022 года. В феврале стало известно, что консолидированная прибыль австрийской банковской группы в 2024 году сократилась почти вдвое после списания резервов для судебной тяжбы вокруг российского подразделения.

Также в феврале издание Bloomberg написало, что RBI получает за свои услуги деньги от клиентов, снабжающих российский военно-промышленный комплекс. Среди клиентов "Райффайзенбанка" - российской "дочки" базирующегося в Вене международного концерна - журналисты обнаружили компанию "Юнихим", снабжавшую подсанкционные компании химическими компонентами, использующимися в производстве оружейных систем.

Власти западных стран и регуляторы оказывают давление на RBI, стремясь ускорить процесс ухода банковской группы из России. В 2024 году Европейский центральный банк распорядился, чтобы RBI и другие европейские банки, все еще работающие в России, ускорили работу по сокращению своего бизнеса там, если они не смогут его продать.

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