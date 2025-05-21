Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 21. Мая Завтра: Akvelina, Ernestine, Ingmars
Доступность

Российскому бегуну не засчитают мировой рекорд из-за финиша с флагом

Euronews 21 мая, 2025 08:45

Спорт 0 комментариев

Российскому бегуну Ивану Заборскому не засчитали мировой рекорд из-за того, что он финишировал в ультрамарафоне во Франции с российским флагом в руках. За него заступилась российская пропаганда.
Международная ассоциация ультрамарафонцев (IAU) не будет признавать мировой рекорд россиянина Ивана Заборского на соревнованиях "Шесть дней Франции", где он пробежал рекордные 1047,5 км, потому что он финишировал с российским флагом в руках.

Ультрамарафон "Шесть дней Франции" — это 144-часовой забег, созданный Жераром Каном в 2006 году в Антибе. С 2022 года он проводится в Ардеше.

Предыдущий рекорд марафона составлял 1045 километров.

По данным российских СМИ, 38-летний спортсмен занимается ультрамарафонами уже более десяти лет и принимал участие в соревнованиях в России, Греции, Италии и Венгрии.

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал выступление Заборского "важным результатом для российской легкой атлетики".

"В течение всех 6 дней он удерживал лидерство, не давая шанса конкурентам сократить отрыв. Условия гонки были непростыми — температурные перепады, смена дня и ночи, ограниченный сон", — написал он в своем Telegram-канале.

"Его выступление — пример силы воли, дисциплины и спортивного мастерства", — добавил он.

Спустя 11 дней на сайте Международной ассоциации ультрамарафонцев (IAU), базирующейся в Монако, появилось заявление под названием "Декларация о российских и белорусских спортсменах".

В ее тексте отмечается, что"спортсменам из этих двух стран не запрещено принимать участие в соревнованиях под эгидой IAU", но при этом подчеркивается, что только российские и белорусские спортсмены, "признанные нейтральными", должны быть допущены к участию в соревнованиях.

"Наконец, любое выступление российского или белорусского спортсмена под национальным флагом не будет признано и не будет включено в список рекордов IAU", — говорится в заявлении.

Иван Заборский не был прямо упомянут в тексте.

"Макрон не смог пережить такого"

В России история вызвала огромный резонанс.

Российский бегун Иван Заборский — "настоящий патриот" и "бесстрашный человек", сказала в интервью ТАСС бывшая олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат парламента от партии "Единая Россия" Светлана Журова, которая находится под международными санкциями за поддержку российской агрессии и аннексии Крыма.

В комментарии "Комсомольской правде" Иван Заборский заявил, что "специально договорился" с организаторами французского забега о том, что финиширует с российским флагом, если установит новый рекорд. Спортсмен назвал решение IAU "странным".

"Здесь много федераций, и вы не можете согласовать все со всеми", — сказал он.

В конце интервью газета замечает: "Макрон не смог пережить такого. Наверняка откуда-то из Парижа все это пошло".

"Пока больше никаких новых комментарий, к сожалению, дать не могу, потому что очень свежая новость. Моя задача достаточно простая — бегать и ставить новые рекорды, представлять нашу страну на мировой арене на высшем уровне. И ставить новые рекорды", — ответил спортсмен.

В отдельном интервью бегун рассказал, что принял участие в соревнованиях под эгидой Всемирной организации многодневных ультрамарафонов (GOMU), которая, как говорится на ее сайте,"признает рекорды многодневных забегов, которые не признает IAU".

"Официального решения о признании рекорда Ивана Заборского пока не принято", — говорится в сообщении GOMU, которое цитирует ТАСС во вторник, 20 мая.

Из-за российского вторжения в Украину тысячи украинских спортсменов, женщин и тренеров были вынуждены уйти на фронт, заявили спортивные власти Киева. По данным Министерства иностранных дел Украины, более 500 человек погибли.

"В результате российских атак были повреждены или разрушены 725 спортивных объектов, в том числе 17 олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских тренировочных баз. На протяжении десятилетий Россия использует спорт в пропагандистских целях. 10 из 15 российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже, публично поддерживали войну или были связаны с военными", — говорится в заявлении, в котором выражается сожаление и подчеркивается, что "российский спорт не отделен от государства — он является одним из инструментов, используемых для оправдания и продвижения агрессии".

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 40 реакций
Комментарии (0) 40 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Отрицательное сокращение»: доходы чиновников растут, как на дрожжах. Объяснение «очень простое»

Важно 11:31

Важно 0 комментариев

В опубликованных Государственной кассой данных о расходах на вознаграждение за обеспечение деятельности Кабинета министров можно наблюдать стремительное и резкое «отрицательное сокращение расходов» на выплаты мининстрам и высшим чиновникам, пишет "Неаткарига".

В опубликованных Государственной кассой данных о расходах на вознаграждение за обеспечение деятельности Кабинета министров можно наблюдать стремительное и резкое «отрицательное сокращение расходов» на выплаты мининстрам и высшим чиновникам, пишет "Неаткарига".

Читать
Загрузка

«Это выбило из колеи»: Tautumeitas о критике за интервью на русском языке

Важно 11:20

Важно 0 комментариев

В день, когда представительницы Латвии на «Евровидении» — группа Tautumeitas — должны были выйти на сцену во втором полуфинале конкурса, лидер группы Аснате Ранцане столкнулась с упрёками за то, что в одном из интервью она ответила на русский вопрос на русском языке. В эфире передачи «900 секунд» (ТВ3) Аснате прокомментировала случившееся.

В день, когда представительницы Латвии на «Евровидении» — группа Tautumeitas — должны были выйти на сцену во втором полуфинале конкурса, лидер группы Аснате Ранцане столкнулась с упрёками за то, что в одном из интервью она ответила на русский вопрос на русском языке. В эфире передачи «900 секунд» (ТВ3) Аснате прокомментировала случившееся.

Читать

«Ну, просто нет аргументов, чтобы сохранять открытой»: Домбрава предлагает полностью закрыть границу

Важно 11:19

Важно 0 комментариев

Насколько серьёзно можно рассматривать и практически реализовать закрытие границы с Белоруссией и Россией, учитывая растущее давление на восточной границе — всё больше нелегальных иммигрантов пытаются пересечь границу и попасть в Латвию? «Ещё когда господин Кариньш был премьер-министром, я уже призывал к этому шагу», — так начал свой комментарий в передаче «Ziņu TOP» на TV24 депутат 14-го Сейма (Национальное объединение), заместитель председателя Комиссии по национальной безопасности Янис Домбрава.

Насколько серьёзно можно рассматривать и практически реализовать закрытие границы с Белоруссией и Россией, учитывая растущее давление на восточной границе — всё больше нелегальных иммигрантов пытаются пересечь границу и попасть в Латвию? «Ещё когда господин Кариньш был премьер-министром, я уже призывал к этому шагу», — так начал свой комментарий в передаче «Ziņu TOP» на TV24 депутат 14-го Сейма (Национальное объединение), заместитель председателя Комиссии по национальной безопасности Янис Домбрава.

Читать

«Утри слезы! Это русский»: Госполиция взяла на контроль дело со скандальным видео с турнира по дзюдо

Латышские СМИ 11:18

Латышские СМИ 0 комментариев

Государственная полиция проведет проверку в связи с, предположительно, разжигающим ненависть высказыванием женщины во время детских соревнований по дзюдо Young Stars 2025, сообщает агентство LETA.

Государственная полиция проведет проверку в связи с, предположительно, разжигающим ненависть высказыванием женщины во время детских соревнований по дзюдо Young Stars 2025, сообщает агентство LETA.

Читать

Министр: мы поняли, что в государственных лесах есть огромное количество древесины

Новости Латвии 11:10

Новости Латвии 0 комментариев

По-прежнему рассматривается вопрос о целесообразности увеличения объемов вырубки лесов государством для увеличения доходов государственного бюджета для нужд обороны. Намечены консультации с учеными и представителями индустрии. По предварительным расчетам, такое решение могло бы принести в государственный бюджет дополнительно 100 миллионов евро в год.

По-прежнему рассматривается вопрос о целесообразности увеличения объемов вырубки лесов государством для увеличения доходов государственного бюджета для нужд обороны. Намечены консультации с учеными и представителями индустрии. По предварительным расчетам, такое решение могло бы принести в государственный бюджет дополнительно 100 миллионов евро в год.

Читать

Бельгия попросила снять иммунитет с пятерых евродепутатов из-за связей с Huawei

Мир 10:50

Мир 0 комментариев

Бельгийская прокуратура начала расследование нового скандала в Европарламенте. Пятерых евродепутатов обвиняют в коррупции и торговле влиянием из-за предполагаемых связей с китайской Huawei.

Бельгийская прокуратура начала расследование нового скандала в Европарламенте. Пятерых евродепутатов обвиняют в коррупции и торговле влиянием из-за предполагаемых связей с китайской Huawei.

Читать

Дар природы Исландии: родниковая вода добытая из под ледника

PRESS рекомендует 10:43

PRESS рекомендует 0 комментариев

Начиная прямо с сегодняшнего дня мы можем наслаждаться вкусом и качеством чистейшей воды из древнего источника, скрытого в недрах вулканических пород.

Начиная прямо с сегодняшнего дня мы можем наслаждаться вкусом и качеством чистейшей воды из древнего источника, скрытого в недрах вулканических пород.

Читать