Российскому бегуну не засчитают мировой рекорд из-за финиша с флагом

Ультрамарафон "Шесть дней Франции" — это 144-часовой забег, созданный Жераром Каном в 2006 году в Антибе. С 2022 года он проводится в Ардеше.

Предыдущий рекорд марафона составлял 1045 километров.

По данным российских СМИ, 38-летний спортсмен занимается ультрамарафонами уже более десяти лет и принимал участие в соревнованиях в России, Греции, Италии и Венгрии.

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал выступление Заборского "важным результатом для российской легкой атлетики".

"В течение всех 6 дней он удерживал лидерство, не давая шанса конкурентам сократить отрыв. Условия гонки были непростыми — температурные перепады, смена дня и ночи, ограниченный сон", — написал он в своем Telegram-канале.

"Его выступление — пример силы воли, дисциплины и спортивного мастерства", — добавил он.

Спустя 11 дней на сайте Международной ассоциации ультрамарафонцев (IAU), базирующейся в Монако, появилось заявление под названием "Декларация о российских и белорусских спортсменах".

В ее тексте отмечается, что"спортсменам из этих двух стран не запрещено принимать участие в соревнованиях под эгидой IAU", но при этом подчеркивается, что только российские и белорусские спортсмены, "признанные нейтральными", должны быть допущены к участию в соревнованиях.

"Наконец, любое выступление российского или белорусского спортсмена под национальным флагом не будет признано и не будет включено в список рекордов IAU", — говорится в заявлении.

Иван Заборский не был прямо упомянут в тексте.

"Макрон не смог пережить такого"

В России история вызвала огромный резонанс.

Российский бегун Иван Заборский — "настоящий патриот" и "бесстрашный человек", сказала в интервью ТАСС бывшая олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат парламента от партии "Единая Россия" Светлана Журова, которая находится под международными санкциями за поддержку российской агрессии и аннексии Крыма.

В комментарии "Комсомольской правде" Иван Заборский заявил, что "специально договорился" с организаторами французского забега о том, что финиширует с российским флагом, если установит новый рекорд. Спортсмен назвал решение IAU "странным".

"Здесь много федераций, и вы не можете согласовать все со всеми", — сказал он.

В конце интервью газета замечает: "Макрон не смог пережить такого. Наверняка откуда-то из Парижа все это пошло".

"Пока больше никаких новых комментарий, к сожалению, дать не могу, потому что очень свежая новость. Моя задача достаточно простая — бегать и ставить новые рекорды, представлять нашу страну на мировой арене на высшем уровне. И ставить новые рекорды", — ответил спортсмен.

В отдельном интервью бегун рассказал, что принял участие в соревнованиях под эгидой Всемирной организации многодневных ультрамарафонов (GOMU), которая, как говорится на ее сайте,"признает рекорды многодневных забегов, которые не признает IAU".

"Официального решения о признании рекорда Ивана Заборского пока не принято", — говорится в сообщении GOMU, которое цитирует ТАСС во вторник, 20 мая.

Из-за российского вторжения в Украину тысячи украинских спортсменов, женщин и тренеров были вынуждены уйти на фронт, заявили спортивные власти Киева. По данным Министерства иностранных дел Украины, более 500 человек погибли.

"В результате российских атак были повреждены или разрушены 725 спортивных объектов, в том числе 17 олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских тренировочных баз. На протяжении десятилетий Россия использует спорт в пропагандистских целях. 10 из 15 российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже, публично поддерживали войну или были связаны с военными", — говорится в заявлении, в котором выражается сожаление и подчеркивается, что "российский спорт не отделен от государства — он является одним из инструментов, используемых для оправдания и продвижения агрессии".