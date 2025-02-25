США встали на сторону России в голосовании по Украине в ООН

Сначала США и Россия проголосовали в Генеральной ассамблее ООН против резолюции с осуждением российской агрессии против Украины. Голосование было приурочено к третьей годовщине полномасштабного нападения России на Украину.

Затем Соединенные Штаты провели через Совет безопасности ООН свою резолюцию — без обвинений в адрес России, без слов поддержки в адрес Украины, с одними лишь призывами к миру. За такую резолюцию проголосовала и сама Россия.

«[Это] историческое заявление, которое ориентировано в будущее, а не в прошлое. Резолюция, сфокусированная на одной простой мысли: прекращение войны», — так оценила этот документ представитель США в ООН Дороти Камилла Ши.

«Нечасто позиция США настолько расходилась с позицией их номинальных союзников в Европе […] Белый дом при Дональде Трампе развалил трансатлантический альянс, заискивая перед Москвой и ставя под сомнение многолетнюю приверженность США делу обеспечения безопасности в Европе», — так оценил последние события дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл.

В первой, трехстраничной резолюции ГА ООН, предложенной Украиной и поддержанной европейскими странами, говорится о том, что полномасштабное вторжение России несет разрушительные последствия «не только для Украины, но и для других регионов и для стабильности во всем мире».

Кроме того, в этом документе говорится о необходимости сохранения независимости и восстановления территориальной целостности Украины и о наказании за преступления против международного права.

США предложили свой вариант резолюции: коротенький текст в три абзаца с призывом к миру и со словами о скорби по погибшим, без упоминаний о том, кто виноват в том, что сейчас в Украине мира нет.

Когда на голосование первой была поставлена украинско-европейская резолюция, США даже не воздержались, а проголосовали против — вместе с Россией, Северной Кореей, Беларусью, Суданом, Венгрией, Израилем и еще 11 странами. 93 из 195 стран-членов ГА ООН проголосовали «за».

В американский проект резолюции страны Евросоюза внесли дополнения, напоминающие о том, что войну развязала именно Россия — и США воздержались при голосовании.

Затем Соединенные Штаты внесли эту же свою резолюцию на голосование в Совете безопасности, и Совбез принял американский текст в изначальном виде.

Европейские постоянные члены Совбеза, Великобритания и Франция, а также Дания, Греция и Словения, воздержались.

«За» проголосовали десять стран: постоянные члены Совбеза Россия, Китай и США, а также Алжир, Гайана, Пакистан, Панама, Южная Корея, Сьерра-Леоне и Сомали.

До сих пор, все три года, что идет война, Совет безопасности ООН не мог принять никакой резолюции о ней, поскольку все попытки блокировала Россия — постоянный член Совбеза с правом вето. Поэтому резолюции, неизменно с осуждением российской агрессии, принимала только Генеральная ассамблея — общее собрание всех стран, на котором никто права вето не имеет.

При этом резолюции ГА ООН носят декларативный характер, резолюции же Совбеза, если они содержат какие-либо указания, то теоретически являются обязательными к исполнению — хотя на практике выполняются далеко не всегда.