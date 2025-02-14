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Рижанка хотела заплатить карточкой 70 центов за воду. Ей сказали «чтоб больше тебя тут не видели»!

tv3.lv 14 февраля, 2025 18:47

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Дайна уже несколько лет живет в Болдерае. Недалеко от ее дома находится небольшой магазин Krustpunkts, где продают алкогольные напитки, различные закуски, а также некоторые безалкогольные напитки. Однако на прошлой неделе поход Дайны за бутылкой воды в этот магазин оказался не очень позитивным, сообщает "Bez Tabu".

Подойдя к кассе, она попыталась оплатить покупку банковской картой, но кассир сообщила, что картой можно расплачиваться только при покупке на сумму более одного евро. Цена бутылки воды составляла 70 центов, и это заявление поставило Дайну в тупик, ведь наличные деньги в кошельке у нее бывают редко.

Кассир предложила Дайне взять еще одну бутылку, тогда можно будет расплатиться картой. Женщина согласилась, успешно оплатила две бутылки воды картой, но, выходя из магазина, столкнулась с неприятной ситуацией. Из магазина вышел сотрудник, который грубо заявил, чтобы Дайна больше сюда не приходила.

"Bez Tabu" также решили отправиться в этот магазин, чтобы проверить информацию. Однако нигде не было вывески, предупреждающей, что картой нельзя оплатить покупки дешевле одного евро. Когда журналисты попробовали оплатить покупку закусок на сумму менее 1 евро, кассир отказала в оплате картой и пояснила, что такие правила действуют в магазине уже давно.

Комментарий Яниса Силакалнса, представителя Банка Латвии: "Торговцы обязаны соблюдать правила платежных систем VISA и Mastercard, которые запрещают подобную практику. В противном случае они рискуют получить штраф от самих платежных систем или от поставщиков POS-терминалов. Подобное поведение со стороны продавцов может показаться логичным, так как обработка каждого платежа по карте требует оплаты комиссии со стороны торговца. Однако, несмотря на это, торговцам запрещено взимать дополнительную плату только за использование покупателем банковской карты при оплате товаров и услуг. Единственным исключением из этого правила являются карты платежных систем American Express, Diners Club, а также корпоративные бизнес-карты. На данный момент на рынке представлено множество различных поставщиков платежных услуг, предлагающих разные тарифные политики, в том числе такие, которые могут быть более выгодны для небольших магазинов, совершающих множество малых транзакций".

Банк Латвии призывает торговцев пересмотреть свои условия сотрудничества с платежными системами, изучить новые предложения на рынке и, возможно, сменить поставщика платежных услуг на более выгодного.

Ответ SIA TN 2000: "Мы провели проверку среди магазинов нашей сети Krustpunkts и подтвердили, что данный случай действительно имел место. Однако в наших магазинах нет официального запрета на оплату банковскими картами. В данном случае это была инициатива конкретного продавца. Сотруднику вынесено строгое предупреждение. Приносим извинения за возникшую ситуацию".

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