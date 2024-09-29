Рижан призывают создавать зарядные станции для электромобилей во дворах; предлагают хорошие деньги

Один из вариантов - размещение во дворах станций для зарядки электромобилей. "Мы можем предложить сотрудничество с компаниями, обеспечивающими зарядные станции для электромобилей. Жильцы дома могут принять решение о размещении рядом с домом таких станций и получить за это деньги от владельца зарядной станции", - пояснил Озолиньш.

Он подчеркнул, что каждый дом может получить поддержку в размере до 10 тысяч евро и потратить эти деньги на ремонты или что-то другое по желанию.

За энергию для зарядки электромобилей при этом платит тот, кто заряжает свой транспорт.

Эта инициатива - часть мер по поощрению более зеленого и устойчивого образа жизни и обеспечению удобств для рижан, предпочитающих электротранспорт. Озолиньш призывает управляющих домами и сообщества жильцов взвесить возможность установки зарядной станции, чтобы использовать эту уникальную программу поддержки.