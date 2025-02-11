Данные о мигрантах, прибывших в прошлом и этом году, на самом деле ужасающие. В прошлом году было зарегистрировано 15 807 мигрантов, в этом году - 1254. Добавьте к этому около 28 000 узбеков, прибывших в Ригу в прошлом году, и картина становится все более тревожной. Большое количество узбеков используют Латвию как транзитную страну, но многие остаются здесь, и их число достаточно велико, чтобы начать говорить об угрозе радикального ислама.

Получается странная ситуация: многим гражданам ЛР отказывают в работе, а работодатели с радостью нанимают мигрантов. Должны ли они платить меньше? Более того, выяснилось, что в Латвии существует несколько посреднических компаний, которые продают работодателям потенциальных работников, то есть рабов, из Средней Азии.

Кроме того, ответ на вопрос - где живут мигранты, въехавшие в Латвию? В большинстве случаев люди сами ищут жилье, заключая договоры аренды. Только латвийскому населению от этого не легче: скученность чернокожих «студентов» становится все более навязчивой.

Известно также, что в Латвии проживает около 130 000 иностранцев с временным ВНЖ. Неудивительно, что Рига (а вскоре и вся Латвия) становится все более темной.

Латвийский университет - один из университетов, принимающих на учебу иностранцев. Отвечая на вопросы «Неаткариги», ЛУ пишет: «В 2024/2025 учебном году в ЛУ на дневном отделении обучаются 598 иностранных студентов из 74 стран мира, больше всего студентов из Финляндии, Украины, Германии и Индии.

Университет поясняет, что студенты, прекращающие обучение в университете, теряют право легально проживать в Латвии, и Университет в установленном порядке информирует Министерство иностранных дел и Государственную пограничную охрану об экспатриированных студентах.

Являются ли те, кто поступает в университет, на самом деле студентами или просто «студентами», руководство университета зачастую не интересует, ведь главное - получить плату за обучение с тех, кто хочет поступить. Результат предсказуем: в Латвии остаются тысячи узбеков, индийцев, пакистанцев и других выходцев с юга. Похоже, это мало интересует парламент и правительство. Во всяком случае, я не слышал, чтобы в законодательном органе была выдвинута какая-либо инициатива, направленная на изменение этой ситуации.

Контроль все еще выглядит довольно формальным. Если, например, полиция начнет проверять «студентов», разъезжающих по городу с продуктовыми тележками, вряд ли у всех найдутся настоящие временные ВНЖ. Но что спрашивать о невозможных вещах..."