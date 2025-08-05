Рига пытается привлечь молодых учителей: им готовы помочь с оплатой аренды жилья

Заявки на данный момент подали 29 человек, по шести заявкам уже приняты благоприятные решения. В течение одного календарного года за счет доступного в муниципальном бюджете финансирования планируется поддержать до 116 педагогов.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе, в Риге этим летом начала действовать специальная программа аренды для привлечения в столицу молодых специалистов - педагогов.

Подать заявку на получение поддержки может педагог, который впервые вступил в трудовые правоотношения с образовательным учреждением самоуправления не ранее 1 августа 2024 года, занят не менее чем на половину стандартной нагрузки в одном или нескольких образовательных учреждениях и при этом истек его испытательный срок.

Рассчитывающий на получение поддержки педагог должен подать в департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления заявление на регистрацию для получения помощи и договор о найме жилого помещения.

После принятия решения о предоставлении поддержки педагогу будет предложено заключить договор о поддержке с самоуправлением. Договор с педагогом будет заключен на период трудовых правоотношений, но не более чем на два года.

Размер поддержки составляет до 250 евро в месяц, но не превысит фактические расходы.