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Доступность

Рига готова приплачивать тем, кто оживит центр города: предприниматели щедрость не оценили

© Lsm.lv 11 марта, 2025 18:25

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В последнее время разговоры о «пустой Риге» слышны всё больше. Столица решила заняться этим вопросом и предложила новую программу поддержки предпринимателей. Самоуправление предлагает софинансировать бизнес, но предприниматели говорят, что уже слишком поздно — таким образом ситуацию не исправить, сообщает программа LSM+ «Новый день».

Проезжая, например, по улице Бривибас, можно заметить множество пустующих первых этажей зданий. Единственный признак того, что раньше здесь были магазины и кафе — оставшиеся вывески. Самоуправление Риги решило заняться этим вопросом и создало программу поддержки для предпринимателей.

200 тысяч евро в год — такую сумму дума выделила на три года, чтобы новый бизнес мог обустроиться в историческом центре и его охранной зоне. На одного предпринимателя — от 5 до 10 тысяч евро на ремонт, покупку мебели, оформления витрин и так далее. Однако предприниматели считают, что решение столицы запоздало.

«Изменились покупательские привычки людей, доступность среды... Здесь стоит сказать, что и сотрудничество с Рижской думой — как медленно разрабатываются различные нормативные акты, документы по развитию и планировке», — сказала заместитель председателя Рижского общества предпринимателей Эдите Алксне.

Кроме того, предприниматели считают, что в нынешних условиях такую поддержку большой не назовёшь.

«Если я хочу 5 тысяч, интенсивность поддержки составляет 90%, то есть на самом деле это 4,5 тысячи. Что я могу за них сделать? Да, я, наверное, могу повесить вывеску, может, какую-нибудь документацию по ремонту... Мы прекрасно знаем, сколько сейчас стоит сделать ремонт», — добавила Эдите Алксне.

С этим согласна и Латвийская ассоциация сделок с недвижимостью, которая утверждает, что жители в центре Риги есть, но предпринимателям приходится адаптироваться, чтобы выжить. По их мнению, так дума не достигнет своих целей.

«Сейчас в программе заложено 200 тысяч евро для новых предпринимателей. В то же время этот небольшой предприниматель с его большой инициативой придёт, и тут же откроет кафе, и никто не придёт есть в это кафе! Человек не пойдёт тратить деньги. И думать об этих искусственных инструментах, как заполнить... Не надо думать. Подумайте, как было бы здорово человеку здесь жить, рынок сам заполнит свободные площади», — сказал председатель правления LANĪDA Айгар Шмитс.

Впрочем, столица планирует не только поддерживать бизнес, но и привлекать людей в центр за счёт софинансирования различных мероприятий.

«Это первое комплексное исследование, в котором мы оцениваем ситуацию. Мы видим, что 72% — это не оптимально, нужно предпринять какие-то действия. А затем, через 3 года, мы пройдём по той же линейке и посмотрим, каковы показатели эффективности», — сказал руководитель контактного пункта по поддержке Рижской думы Андрис Лишманис.

К началу марта обязательные постановления были вынесены на общественное обсуждение. Сейчас они находятся на стадии подготовки и вскоре будут представлены на утверждение думы.

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