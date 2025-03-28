РФ планирует нападение на Балтию: немецкая разведка

В Германии представители бундесвера в последнее время все чаще говорят о том, что Россия является угрозой для мира в Европе. Согласно прогнозам военных аналитиков, сделанных (как выяснил ряд немецких СМИ, в частности WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung) на основании оценки новых данных немецкой Федеральной разведывательной службы (BND) и бундесвера, Россия в состоянии напасть на одну из стран НАТО до конца этой декады.

В статье, опубликованной 27 марта в немецкой газете Süddeutsche Zeitung (SZ), говорится, что западные разведки уже некоторое время назад предупреждали, что в недалеком будущем российский президент Владимир Путин попытается проверить действенность статьи 5 договора НАТО (предусматривающей, что вооруженное нападение на одну или несколько стран договора в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на все страны. - Ред.) и начнет военную кампанию на Балтике.

В настоящий момент три четверти солдат российской армии и военной техники из регионов, граничащих со странами Балтии, задействованы в Украине. Но российская авиация и флот на Балтике абсолютно дееспособны.

Россия может напасть на одну из стран Балтии

Поэтому, согласно новой оценке данных немецкой разведки, когда война в Украине закончится, очень высока вероятность того, что российские войска снова переместятся в приграничный с Балтией регион и Россия скоро нападет на одну из балтийских стран-членов НАТО. Об этом еще в ноябре предупреждал глава BND Бруно Каль (Bruno Kahl). В настоящий момент угроза такого нападения на одну из стран Балтии оценивается скорее как низкая.

Несмотря на то, что сейчас у немецкой разведки нет доказательств "предстоящей прямой конфронтации России с НАТО", как говорится в документе, "до конца этой декады" она создаст все предпосылки для того, чтобы вести "полномасштабную конвенциональную войну".

Три года войны против Украины не ослабили РФ, и в этом году военные действия могут продолжиться, говорится в документе. В нем также подчеркивается, что, поскольку сейчас Россия выступает в войне против Украины с позиции силы, нет серьезных признаков того, что Москва готова к компромиссам в урегулировании этого конфликта.

Несмотря на действующие в отношении России санкции, Кремль в состоянии восполнить человеческие потери, а также уничтоженную в ходе войны против Украины военную технику и вооружения. После перехода российской экономики на военные рельсы страна производит больше вооружений, чем ей необходимо для войны против Украины, говорится в докладе немецкой разведки. Кроме того, Путин намерен пополнить российскую армию к 2026 году на 1,5 млн солдат, пишет в своей статье SZ.

В конце прошлой недели генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) генерал Карстен Бройер (Carsten Breuer) в эфире немецкого телеканала ARD, заявил, что Россия создает военную инфраструктуру против Запада и "это видно". Бройер также подчеркнул, что окончание войны в Украине "не приведет к тому, что на европейском континенте наступит мир".

Таким образом, военные аналитики в Германии, учитывая настроения в Москве, рисуют мрачную картину. По их мнению, Россия, считая, что находится в системном конфликте с Западом, готова попытаться достичь своих целей военным способом и удовлетворить имперские амбиции, которые не ограничиваются только Украиной.