Революция в стоматологии: долой импланты — учёные открыли возможность регенерации зубов

Euronews 4 августа, 2025 14:50

Азбука здоровья 0 комментариев

В результате медицинского прорыва, который может произвести революцию в стоматологии, ученые открыли возможность регенерации естественных зубов, благодаря чему зубные имплантаты и протезы могут уйти в прошлое уже в ближайшие несколько лет.

Сегодня несмотря на достижения в области технологий замены зубов, операция по имплантации зубов по-прежнему остается наиболее распространенным решением, несмотря на такие недостатки, как дискомфорт и повышенный риск инфицирования со временем. Однако мечта о восстановлении естественных зубов перестала быть несбыточной.

Идея стимулировать рост естественных зубов вместо их замены возникла около 20 лет назад у британского биолога Пола Шарпа, и с тех пор научные коллективы по всему миру работают над воплощением этой идеи в жизнь, сообщает New Scientist.

В Университете Тафтса в Бостоне (США) ортодонт Памела Йелик провела смелый эксперимент, в ходе которого клетки свиных зубов были пересажены в рот мышам через специальные формы. Результат: через несколько недель проросли настоящие зубы, состоящие из дентина и покрытые эмалью. Однако точное воспроизведение структуры и функций человеческого зуба остается сложной задачей.

Шарп и его команда сосредоточились на изучении химической сигнализации между взрослыми клетками в попытке перезапустить "эмбриональную программу" формирования зубов. Хотя результаты работы лаборатории многообещающие, они еще не достигли стадии клинического применения.

Редкие гены и точные методы

Этот прорыв основан на сложном взаимодействии между двумя типами клеток: эпителиальных, из которых образуется эмаль, и мезенхимальных, из которых формируются дентин и пульпа. Эпителиальные клетки можно найти только у детей, но технология iPSC позволяет восстановить взрослые клетки до их первоначального состояния, открывая потенциальный путь к лечению, хотя стоимость его все еще непомерно высока по сравнению с зубными имплантатами.

Некоторые команды были вдохновлены редкими генетическими мутациями: у людей с черепно-лицевой дисплазией (CDD), генетическим заболеванием, поражающим зубы и кости, вырастают лишние зубы из-за дефектного гена RUNX2.

Японские ученые смогли стимулировать рост зубов у мышей, разрушив ген USAG-1 с помощью антител. Это беспрецедентное достижение, которое позволит начать первые клинические испытания на людях в 2024 году.

Компания Toregem Biopharma, основанная Кацуо Такахаси совместно с учеными из Университета Киото, намерена к 2030 году выпустить препарат, стимулирующий рост зубов, специально предназначенный для детей.

Хотя большинство технических проблем уже преодолено, главным препятствием остается отсутствие достаточного финансирования. Пол Шарп опасается, что этот многообещающий научный прогресс может быть остановлен из-за нежелания инвесторов и фармацевтических компаний поддерживать исследования, поскольку отсутствие финансирования препятствует проведению крупномасштабных клинических испытаний на людях и задерживает вывод этих препаратов на рынок.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать