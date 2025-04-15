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Решили строить: планируется выделить деньги на оборудование убежищ третьей категории

Редакция PRESS 15 апреля, 2025 12:57

Новости Латвии 0 комментариев

Около 22,2 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) планируется выделить на оборудование убежищ третьей категории примерно в 570 объектах, сообщил во вторник журналистам министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Как сообщалось, в середине марта Сейм утвердил в первом чтении поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают обязательное оборудование убежищ в определенных группах зданий, а также вводят нормы по созданию и использованию убежищ в случае войны или стихийного бедствия.

Согласно разработанному Министерством внутренних дел законопроекту, убежища разделены на три категории.

Убежища первой категории предназначены для защиты от взрывной волны, боевых отравляющих веществ, ионизирующего излучения, радиоактивной пыли и осколков. Такие убежища должны быть оснащены соответствующими фильтрами воздуха и обеспечивать пригодную для дыхания среду без внешнего поступления воздуха.

Убежища второй категории предназначены для защиты от взрывной волны, воздействия ионизирующего излучения и осколков. В отличие от убежищ первой категории, эти убежища могут иметь стены и перекрытия меньшей толщины, а также они не будут оборудованы фильтрами для защиты от химических и токсичных боевых отравляющих веществ и оборудованием, обеспечивающим условия для дыхания при отсутствии подачи воздуха извне.

Убежища третьей категории предназначены для уменьшения воздействия взрывной волны и осколков.

Законопроект предусматривает, что убежища первой категории будут строиться в новых зданиях, предназначенных для размещения объектов критической инфраструктуры категорий А и В, и там, где предусмотрено постоянное присутствие персонала.

Убежища второй категории будут строиться в новых многоквартирных домах высотой более пяти этажей, в общеобразовательных учреждениях, профессиональных учебных заведениях, вузах, больницах и других общественных зданиях общей площадью 2500 квадратных метров и более.

Убежища третьей категории будут оборудованы путем приспособления подземных помещений уже имеющихся зданий.

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