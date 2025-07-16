Данные страховой компании ERGO свидетельствуют о резком увеличении выплат по страховым случаям, связанным со стихийными бедствиями. С 2019 года объем таких выплат вырос почти в семь раз: если в 2019 году общая сумма компенсаций составила 226 957 евро, то в 2024 году она достигла 1 572 937 евро.

Статистика ERGO также показывает четкую тенденцию роста числа страховых случаев, связанных с природными катаклизмами: с 159 случаев в 2019 году до 487 случаев в 2024 году.

Аналогичную тенденцию отмечает страховая компания BALTA. В частности, за последние годы было зафиксировано два рекордных штормовых события, приведших к значительным убыткам. Первое крупное событие произошло 7 августа 2023 года, когда сильный град вызвал около 1000 страховых заявлений, а общий ущерб превысил 5 миллионов евро. Однако уже через год, 29 июля 2024 года, была зарегистрирована еще более мощная буря с рекордным количеством осадков, вызвавшая затопления. Количество заявлений на компенсацию удвоилось, достигнув почти 3000, а сумма ущерба составила 5,6 миллиона евро.

Страховая компания IF также подтверждает тенденцию роста. Средняя сумма выплат по страховым случаям значительно увеличилась, что в первую очередь связано с усилением и учащением стихийных бедствий.

«По мере того как природные катаклизмы становятся все более мощными, чаще всего страдают кузова автомобилей — падающие ветки и деревья могут полностью уничтожить транспортное средство. За последние годы количество заявлений о повреждениях автомобилей в результате стихийных бедствий выросло на 50%, а средняя сумма выплат достигла почти 3000 евро. Это связано как с усилением природных явлений, так и с их учащением», — отмечают в IF.

Кроме того, в IF поделились примером из своей практики. В конце июля прошлого года во время шторма «Кирсти» сильные ливни привели к затоплению подземных парковок. В одной из них находились три автомобиля клиентов IF с полисами КАСКО, которые получили необратимые повреждения.

«Ремонт оказался экономически нецелесообразным, поскольку автомобили находились под водой, что привело к серьезным повреждениям электросистем, двигателей и других деталей. В результате машины пришлось списать. Только за эти три автомобиля в рамках страхования было выплачено более 130 000 евро компенсации», — рассказала руководитель отдела коммуникаций IF Лайма Кристапсоне.