Рекордные убытки в airBaltic, но почему-то все молчат: Евгений Гомберг

Абстрактные миллионы airBaltic становятся конкретными, если перевести их на понятный язык. Очереди к врачам увеличилась уже настолько, что по государственным квотам к некоторым специалистам сегодня записывают пациентов уже на 2026 год. Исчерпаны квоты на операции по реконструкции груди после лечения рака, на услуги по онкологии и многие другие диагнозы.

Из-за решения правительства сократить бюджет скорой помощи в будущем году всего на 1,6 млн евро в ряде мест Латвии Служба неотложной медпомощи (СНМП) сокращает число бригад, выезжающих на вызовы по ночам. Продолжается и переход на бригады не из трех, а из двух сотрудников, заявила директор СНМП Лиене Ципуле.

За полгода государство задолжало больницам за неотложную медицинскую помощь около 20 млн евро, дефицит амбулаторных услуг за полгода достиг 10 млн евро, - рассказывает глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс и, по его словам, больницам дали понять, что государство его не восполнит.

Легко посчитать, что на убытки airBaltic за год можно было бы разгрести очереди к врачам на ближайшие два года.

С другой стороны, - а чего шуметь? Ведь в этот раз руководство понятно объяснило причины убытков. У нас свои самолеты в лизинге, лизинг в долларах, курс евро/доллар, как обычно, пошел не в ту сторону, от переоценки кредитов убыток 32,2 миллиона. Опять-таки, Pratt&Whitney вовремя не обслуживает моторы, самолеты на земле простаивают. А теперь они еще и срок жизни моторов укоротили, отчего в ускоренную амортизацию пришлось списать 40,5 миллионов. Зато – ура - сильно выросли выручка, количество полетов, пассажиров и прочая. Правительство довольно.

Зануда влез бы со своими вопросами. Курс валют, он всегда ходит туда-сюда. В позапрошлом 2023 году airBaltic гордо вышли в годовую прибыль 33,6 миллиона, но ровно половину, 16,7 миллиона, составил как раз доход от валютного курса.

Pratt&Whitney, конечно, негодяи. Но в 2023, прибыльным в кои-то веки году они заплатили огромную компенсацию - 80,6 миллиона. И оказывается, вся прибыль того года сложилась из компенсации от Pratt&Whitney, дохода от курса валют и 63,9 миллионов убытков от собственной деятельности.

В 2024 негодяи тоже извинились, компенсировав ущерб на сумму 33,4 миллиона, почти все убытки от трагической «ускоренной амортизации». Однако, Правление airBaltic обиделось: «коммерческая поддержка со стороны производителя двигателей Pratt & Whitney в 2024 году была значительно ниже, чем в 2023 году».

А как прожили 2024 год другие авиакомпании?

У Люфтганзы год был неудачным, поэтому они заработали только 1,38 миллиарда евро против 1,67 миллиарда годом ранее. Ryanair заработали 1,917 миллиарда против 1,313 в 2023 году. У них что, курс евро/доллар в другую сторону шел?

"У Finnair ситуация еще сложнее, изменив маршруты рейсов в Азию, они облетают Россию, на дополнительно тысячи километров в каждом рейсе. Несмотря на это, им удалось завершить прошлый год с прибылью", – говорит бывший министр Талис Линкайтс.

Может, эти компании летают на других моторах? Но почему Wizz, у которых весь парк, 228 лайнеров А320 и А321, все как один на моторах P&W, а поди ж ты, заработали 365.9 миллионов евро?

Не понять вас, господа. В годовом отчете видно: в среднем по году на земле из-за проблемы моторов простаивали восемь самолетов. А среднее за год число отданных вами в аренду ACMI самолетов – тот самый мокрый лизинг, - компаниям группы Люфтганза – 11,3 (стр. 14 отчета). Сами же отдали самолеты, что ж теперь жалуетесь, что самолетов не хватает?

В аренду сдали одну треть всего парка самолетов, прибыль от них составила 16,6 миллиона. Остальные две трети парка принесли в копилку 79,6 миллиона (стр. 19 отчета). Стоила ли игра свеч?

Тем не менее, airBaltic рвется довести число сдаваемых в ACMI самолетов до семидесяти. Однако запрос на такой лизинг существует в основном в летний сезон. На следующее лето в лизинг сдадут уже 21 лайнер. Но на зиму – только восемь. Остальные зимой будут простаивать, и не бесплатно.

Ничего, говорят нам в airBaltic. Лето на планете круглый год, только в разных местах. Мы уже, - намекают, - начали переговоры с Уругваем. Увы, дорога эта неблизкая. Одна из крупнейших компаний, специализирующихся именно на лизинге ACMI, Avia Solutions Group, с которой airBaltic, похоже, собирается конкурировать, утверждает, что круглогодичный лизинг может устойчиво развиваться только если авиационные сертификаты (AOC) провайдера действительны на всех шести континентах.

Логику airBaltic понять становится все труднее. В январе этого года объявили, что из-за нехватки самолетов по вине P&W придется отменить 4670 рейсов в летнем сезоне 2025 года. У других авиакомпаний самолеты решили не арендовать: «В прошлом году у нас был очень плохой опыт, когда мы арендовали 8 самолётов. Людям не нравилось качество арендованных самолётов, а самолёты с экипажем высокого качества мы арендовать не могли, потому что мы единственные поставщики аренды самолётов высшего класса с экипажем. Мы решили, что не хотим снова сталкиваться с таким шумом», - сообщил Мартин Гаусс в январе.

Интересное, кстати, заявление: ни одна компания, кроме airBaltic, свои экипажи высшего класса чужим не отдает!

Но вдруг на прошлой неделе airBaltic объявили: на лето опять берут в аренду все три самолета румынской авиакомпании Carpatair, те самые, на которые пассажиры жаловались в прошлом году. Это Airbus A319-111 YR-ABA возрастом 18.1 лет, Airbus A319-112 YR-ABB возрастом 16.1 лет и Airbus A320 YR-ABC 17 лет от роду.

Возраст, конечно, не помеха, но на тесноту пассажиры жаловались справедливо: у лайнеров ABB и ABC расстояние между креслами 29 дюймов и только в ABA 31 дюйм. В самолетах airBaltic, возрастом три-четыре года, между прочим, 32 дюйма. Три дюйма – это 7,62 сантиметра. Для сравнения, Мерседес S-Klasse в люксовой версии с удлиненным салоном длиннее обычного S-Klasse всего на десять сантиметров.

По уровню прогнозируемости airBaltic уже приближается к Дональду Трампу. Хотя, пользуясь его терминологией, играет без козырей. Кстати, если кто не знает, Трамп по-английски как раз и значит – козырь. Козырев по-нашему.

В годовом отчете стоит обратить внимание, что операционный доход компании составил 747,6 миллионов евро, а расходы – 741,4 миллиона. То есть концы с концами компания свела. А основную долю убытков составили финансовые затраты – 93,5 миллиона (стр. 21 отчета). Компания так закредитована, что груз процентов тянет её на дно.

Только 340 миллионов облигаций марта 2024 года под сумасшедшие 14,5% требуют 49,5 миллионов выплат. Но уже в октябре 2024 года этих денег не хватило, выпустили облигаций еще на сорок миллионов, теперь груз процентов зашкаливает за 55 миллионов. Из чего их платить?

Самая грустная строчка в годовом отчете – Equity, собственный капитал (стр. 29), - минус 165 миллионов евро. Это значит, если airBaltic соберет всё, что им должны и попробует отдать все свои долги, ей не хватит 165 миллионов. На простом языке это означает, что компания – банкрот. И чем дальше, тем глубже: в 2023 году собственный капитал составлял минус 48 миллионов евро.

Со всем этим компания airBaltic собирается выйти на биржу и привлечь капиталы для ремонта дыр. Здравого смысла в этом мало, но мантру «Идем на IPO» в компании повторяют как волшебное заклинание. Выйдем на биржу, и случится чудо. Если не удастся, если никто не подпишется распространять акции airBaltic, предпочитают даже не думать. Ну, может, государство подкинет миллионов двести… «SAS недавно прошла через процедуру банкротства» - заметил бывший министр Линкайтис.

Когда может случиться выход на биржу? "Самое раннее, - говорит airBaltic, - второй квартал 2025 года. А может, 2026 год”. Одним словом, когда-нибудь. И говорят они это уже третий год.

Самое непонятное – с чем они собираются на биржу? Собственный капитал в глубоком банкротстве, но это бы полбеды. Инвесторам на бирже надо рассказать, в чем стратегия компании, как планируют выйти из финансового кризиса, как, наконец, собираются выйти на прибыльность? Наращивать пять лет флот, чтобы подрабатывать летом таксистами Люфтганзы и её дочек? Но ликвидных денег на проценты не хватит уже в этом, ну может быть, в 2026 году. Oh no, this is the road to hell, - спел бы Крис Ри.

Вполне вероятно, что, если они выйдут на биржу, акции упадут до пола, какая-нибудь большая тетя, та же Люфтганза, сгребет их за три копейки и разберет airBaltic на элементарные составляющие.

Тем временем, финансовый директор airBaltic Витольд Яковлев рассказывает, что в первые два месяца года наблюдался рост числа пассажиров, загрузка рейсов достигла рекордных показателей по сравнению с предыдущим годом и он настроен оптимистично в отношении результатов 2025 года.

Есть народная примета: показатели airBaltic круто растут - жди убытков. Уже скоро, в апреле, появится отчет за первый квартал. Что день грядущий нам готовит?

Между прочим, авиакомпания Carpatair, у которой airBaltic берет самолеты этим летом, в 2014 году прошла процедуру банкротства и реорганизацию, после чего не выполняет регулярных рейсов, только нанимается в батраки на сезонные работы. Верной дорогой идете, товарищи airBaltic.