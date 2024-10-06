Рейсом литовских ВВС из Ливана эвакуировали девятерых латвийцев

Министерство сообщает, что через почетного консула в Ливане поддерживает контакт с латвийцами, пожелавшими выехать из страны и вернуться в Латвию.

Всего латвийцев в Ливане около 80 человек. Большинство из них проживает или переселилось в северные гористые районы Ливана - там они находятся в безопасности и пока не планируют эвакуироваться, сообщает МИД.

Латвийское министерство иностранных дел благодарит литовских коллег за сотрудничество.

Уже сообщалось, что МИД Латвии призывает латвийцев воспользоваться любыми возможностями покинуть Ливан, а если это невозможно, то искать надежные убежища на территории Ливана согласно указаниям местных органов власти.

Если нужна помощь, в том числе информационная, МИД просит звонить по круглосуточному телефону консульского департамента +371 26337711 или почетному консулу Латвии в Ливане по номеру +961 3224000.