Органы власти Германии разрушили планы исламистов, готовивших нападения на людей

В прошлое воскресенье в Мангейме полиция провела обыск в доме, где проживают два брата - немцы ливанского происхождения, одному из которых 20 лет, другому 15. Обыскали также дом 22-летнего немца турецкого происхождения в федеральной земле Гессен.

Планировавшееся ими нападение могло представлять угрозу для государства, как сообщили прокуратура и полиция, но более подробная информация обнародована не была.

Задержанные в Мангейме братья, имеющие стойкие идеологические убеждения и глубокие симпатии по отношению к террористической группировке "Исламское государство", как сообщили государственные органы, вели конкретную подготовку к нападению. В доме 22-летнего мужчины нашли автомат и боеприпасы. Кроме того, при обыске были найдены несколько ножей, маска для лица и мобильные телефоны. Впрочем, должностные лица подчеркнули, что ни в какой момент не было никаких конкретных угроз обществу.

Подозреваемые были задержаны.

Глава МВД Гессена Роман Посек похвалил сотрудников правоохранительных органов за своевременное задержание подозреваемых, прежде чем они успели предпринять какие-либо действия. "В то же время снова ясно, что ситуация в плане безопасности является напряженной", - заметил он.

В последнее время в Германии имело место несколько нападений с ножами. В августе в Золингене три человека были зарезаны и восемь ранены. Убийца оказался сирийцем, уклонявшимся от выдворения из Германии. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

В июне в Мангейме ножом был убит сотрудник полиции. Главный подозреваемый по этому делу - гражданин Афганистана.