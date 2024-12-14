В нынешнем году в Латвии в Google чаще всего искали Vivi

На втором месте - чемпионат Европы по футболу, а на третьем - певец Донс.

Четвертый по актуальности вопрос - фильм "Субстанция", пятый - дифтерия, шестой - Доналд Трамп, а на седьмом месте - инструмент искусственного интеллекта Character AI.

Восьмое место заняли Олимпийские игры, девятое - выборы в США, а десятое - Камала Харрис.

Среди событий, которые чаще всего гуглили, были ЧЕ по футболу, выборы в США и Олимпийские игры, а людей - Донс, Трамп и Харрис.

Умершие знаменитости, которых искали чаще всего, - музыкант Лиам Пейн, лидер российской оппозиции Алексей Навальный и музыкант Юрис Кулаковс.

В список фильмов и сериалов, больше всего встречавшихся в поисковых запросах, вошли "Субстанция", "Слово пацана" и "Поток" (Straume). Самые актуальные блюда, рецепты которых латвийцы искали в этом году в Google, - вафли, солянка и пирожное "Павлова".