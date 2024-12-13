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Ходите пешком — это полезно: железная дорога закрыла остановку несмотря на мольбы и протесты жителей

Neatkarīgā Rīta Avīze 13 декабря, 2024 09:31

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скриншот с видео

В эти выходные на Елгавской железной дороге в Олайнском районе под Медемциемсом откроется остановка «Медемциемс», но с открытием новой остановки будет закрыта существующая остановка «Баложи». В связи с этим жители Баложи чувствуют себя разочарованными и возмущенными, сообщает 360TV News.

«Я специально снял здесь квартиру, мы переехали из Риги, [потому что] станция была рядом, все было рядом. Теперь я не знаю, как жить дальше», - говорит Иварс, местный житель. Его сосед Ингус отмечает, что такое решение снижает стоимость его недвижимости: «Для меня это была близость транспорта. Я решил жить здесь еще и потому, что рядом ходит электричка».

Число жителей района растет, и уже более 500 человек подписали петицию за сохранение остановки. Местная жительница Нора отмечает, что каждый день на этой остановке выходят из поезда десятки людей и это число растет с каждым годом.

Другие виды транспорта ходят редко, особенно в сторону Олайна, всего два раза утром и один раз вечером. Андрис Бергс, председатель муниципального совета Олайне, отмечает, что муниципалитет всегда придерживался мнения, что если в Медемциемсе будет создана новая остановка, то существующая остановка «Баложи» также должна быть сохранена.

Расстояние между двумя остановками составляет около одного километра, но при этом нужно идти вдоль железнодорожных путей. Другой ближайший путь лежит вдоль автострады, что не только неудобно, но и опасно. Если же идти по пешеходной дорожке, то расстояние увеличивается почти вдвое и составляет почти 2 километра.

Муниципалитет Олайне уже два года пытается сохранить остановку «Баложи», обсуждая это с Министерством транспорта, АО «Латвияс дзельцельш» и Управлением автомобильного транспорта. Однако перенос остановки был запланирован давно, на основе анализа плотности населения, трафика и других факторов, а также с целью сокращения времени в пути на поезде. Чтобы не оставить жителей микрорайона без общественного транспорта, в настоящее время ведутся переговоры об организации альтернативных автобусных маршрутов.

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