По его словам, за десятилетие Латвия среди стран ЕС занимает 5-е место по приросту ВВП.

"Литва и Эстония значительно отстают. В Латвии продолжается развитие, а в Эстонии в прошлом году был застой. Эстонцы были вынуждены поднять основные налоги. В Латвии основные налоги - НДС, подоходный налог с населения - не поднимались примерно 10 лет. Налоги менялись, но в пользу населения. Последняя реформа потребовала полмиллиарда евро из бюджета. Но эти полмиллиарда евро остаются у людей на руках, то есть больше денег при неизменных условиях труда. Методы управления Трампа, думаю, принесут Латвии еще больше бед либо какую-то неопределенность. Для экономики неопределенность - худшее, что может быть", - сказал экс-министр.