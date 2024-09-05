Ребенок снова заболел… Как поддержать детский иммунитет во время учебы?

Совсем избежать не удастся

Нас окружают различные вирусы и бактерии, и полностью избежать контакта с ними их невозможно. Вернувшиеся с летних каникул, в школы и детские сады пришли дети, каждый со своим "букетом вирусов". Вследствие тесного и продолжительного контакта между детьми в образовательных учреждениях обмен вирусами - неизбежен, особенно среди самых маленьких. Заболеет ли ребенок, зависит от иммунитета, генетического фона ребенка, а также перенесенных в течение жизни заболеваний.

Чтобы снизить риск заболевания, педиатр А. Микилпа-Микгелба рекомендует следовать разработанному в стране календарю вакцинации детей, поскольку прививки защитят детей от различных тяжелых заболеваний, также она рекомендует вакцинироваться от гриппа не только детям, но и всей семье.

"Вследствие наших климатических условий почти каждую зиму в Латвии наблюдается эпидемия гриппа. Иногда она начинается раньше, иногда только после нового года. Чтобы организм правильно подготовился к атаке вирусов гриппа, вакцинацию желательно проводить в октябре, до массового распространения гриппа у большей части населения. Зачастую вакцина от гриппа улучшает защиту и от других респираторных заболеваний", - говорит педиатр.

В свою очередь фармацевт Л. Залите рекомендует своевременно позаботиться об укреплении иммунитета, например, о закаливании и купании в более прохладной воде или душе, а также сдавать анализы крови, чтобы выяснить, достаточно ли организм получил витамина D поступило за лето.

"С началом нового сезона вирусов и бацилл в качестве ежедневного ритуала перед выходом на улицу в течение дня рекомендую ввести обработку слизистой оболочки носа средствами с противовирусным и антибактериальным действием. Покрытие слизистой оболочки эфирными маслами или специальными их комбинациями уменьшит проникновение возбудителей заболеваний в организм", - говорит Л. Залите.

Важные привычки и образ жизни

Привычки и образ жизни играют важную роль в снижении риска заболеваний. А. Микилпа-Микгелба разъясняет, что уже с раннего возраста важно приучать ребенка к личной гигиене.

"Мытье рук - это простая ежедневная привычка, которая поможет избежать многих заболеваний. Уже в первые годы жизни у ребенка следует сформировать привычку мыть руки перед едой, после возвращения из детского сада, входа в дом после прогулки и т. д. Возвращаясь домой из детского сада или школы, следует переодеваться, потому что к одежде также могут прилипать вирусы или бактерии", - говорит педиатр.

Большое значение также имеют сбалансированное питание и его разнообразие. Хотя дети склонны выбирать лишь несколько блюд, необходимо регулярно предлагать попробовать и другие продукты, а также следить, чтобы ребенок ежедневно ел фрукты и овощи, а также несколько раз в неделю и мясо. Особенно это важно в подростковом возрасте, когда у детей есть собственные карманные деньги и возможность покупать различные нездоровые вкусняшки и сладости.

"Также детей следует приучать регулярно пить воду, потому что, пока это не вошло в привычку, дети склонны об этом забывать. Если ребенок не будет потреблять достаточное количество жидкости, слизистая станет более сухой и вирусы смогут лучше прилипать к ней", - поясняет А. Микилпа-Микгелба.

Особенно важно для детей школьного возраста - наладить стабильный режим сна, поскольку регулярное недосыпание существенно снижает защитную силу иммунитета. В праздничные дни детям также не следует позволять спать слишком долго, так как это нарушает режим сна. Также важна двигательная активность на свежем воздухе. Если рабочие дни в основном проводятся в помещении, на выходные следует планировать более длительные прогулки или занятия спортом на свежем воздухе.

Иммунитет стабилизируется в школьном возрасте

Чем младше ребенок, тем выше вероятность возникновения различных заболеваний, ведь иммунная система малыша еще развивается. Как говорит педиатр, в возрасте от двух до четырех лет ребенок может болеть восемь-десять раз в год, особенно если он посещает детский сад. Хотя родителям может показаться, что ребенок постоянно болеет, тем не менее это - нормальная реакция иммунной системы, если только заболевания не протекают в тяжелой форме. Некоторые дети больше страдают от насморка, другие - от кашля, но обычно такие недуги проходят примерно за неделю и не требуют серьезных медикаментов для их лечения.

В возрасте от пяти до семи лет заболеваемость должна снижаться. В этом возрасте, если ребенок болеет четыре-шесть раз в год, причин беспокоиться нет. В свою очередь, по достижению школьного возраста иммунитет должен быть таким, как у взрослого человека, а время выздоровления должно быть короче.

"Иммунитет может снизиться, когда ребенок начинает посещать детский сад или первоклассник идет в школу, потому что смена окружающей среды представляет собой большой стресс для ребенка, который снижает защиту от различных инфекций. Вследствие гормональных изменений в подростковом возрасте могут развиться различные проблемы со здоровьем", - говорит педиатр.

Чтобы иммунитет восстановился после болезни, желательно дать ребенку дополнительный выходной. Это особенно важно после более тяжелых заболеваний и приема антибиотиков. Фармацевт Л. Залите напоминает, что, если во время болезни приходится принимать антибиотики, одновременно необходимо принимать пробиотики или так называемые "хорошие бактерии", чтобы сбалансировать микрофлору, которая также отвечает за общий иммунитет организма - способность защищать от вирусов и бактерий.

"Выбирая их форму - сироп, аэрозоль, жевательные пастилки или таблетки, в зависимости от своих предпочтений и возможностей, можно подобрать укрепляющие организм средства, содержащие такие антиоксиданты, как витамин С, цинк, бета-глюкан, омега-3. Бузина и шиповник также являются эффективными и популярными компонентами, повышающими защитные способности. В случае неуверенности, какое средство подойдет лучше, можно спросить у фармацевта," - говорит Л. Залите.

Эмоциональная поддержка

Восприимчивость к различным инфекциям также повышает психоэмоциональное состояние ребенка. Чем безопаснее чувствовать себя будет ребенок в детском саду или школе, тем болеее вероятно, что ребенок будет меньше болеть. Педиатр рекомендует установить в семье особый дневной или вечерний ритуал для обсуждения с детьми событий дня. Это поможет поддерживать тесный контакт с ребенком, а также позволит узнать, если что-то беспокоит ребенка. Важно научить ребенка, как действовать, если его обидели, а также научить решать взаимные конфликты мирным путем.

Если перемены и новые обстоятельства делают ребенка нервным, капризным и беспокойным, в аптеках имеются сиропы с успокаивающим и стабилизирующим нервную систему составом, например, с мелиссой, валерианой, зверобоем и др. Хорошо помогают содержащие магний препараты, которые укрепляют нервную систему и расслабляют после напряжения.

"Также рекомендую принимать чаи со специально подобранными для детей комбинациями, в состав которых входят ромашка, пустырник, мелисса, тмин. Крепость чая можно варьировать в зависимости от того, хотите ли вы также и лучшего сна или просто дневного покоя. Все эти средства можно принимать в виде курса или, при необходимости, дольше, меняя их и не применяя одно и то же средство длительное время", - рекомендует фармацевт.