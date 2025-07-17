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Развязка дела десятилетия: Литва получит 35 миллионов евро в споре с энергогигантом из Франции

© LETA 17 июля, 2025 15:38

Мир 0 комментариев

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Литва и французская энергетическая группа Veolia заключили мировое соглашение, которое фактически положило конец большинству многолетних правовых споров по поводу аренды муниципальных систем теплоснабжения с компаниями Veolia в Литве, сообщило в четверг Министерство энергетики.

В рамках соглашения Veolia откажется от своих исков в международном арбитраже ICSID в Вашингтоне и выплатит 35 млн евро в качестве возмещения ущерба государству, которое отзовет часть своего иск а на 240,7 млн евро в литовском суде против Veolia и ее компаний - Veolia Environnement, Veolia Energie International, Vilniaus energija и Litesko.

Мировое соглашение не охватывает компанию Icor, которая не входит в группу Veolia, а также иск против бывшего мэра Вильнюса Артураса Зуокаса, Андрюса Янукониса и Линаса Самуолиса — иск Министерства энергетики против них будет рассматриваться в Вильнюсском окружном суде.  

Арбитраж Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) рассматривает дело, возбужденное компанией Veolia против Литовского государства в 2016 году. Veolia требует возмещения ущерба в размере 79 млн евро за инвестиции в Вильнюсскую систему теплоснабжения. Окончательное решение арбитража ожидается этим летом.  

«Данное мировое соглашение не рассматривается как признание вины ни одной из сторон. Это прагматичное решение, позволяющее избежать дальнейших дорогостоящих и длительных судебных разбирательств, положив конец десятилетнему спору между Литвой и Veolia», — говорится в заявлении.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что большая часть средств будет направлена литовским потребителям, а также на поддержку Украины и компенсацию арбитражных издержек.

«Мы удовлетворены достигнутым мировым соглашением, которое не только положит конец длительным правовым спорам между сторонами и восстановит правовой мир, но и откроет новые возможности для дальнейшего сотрудничества между литовскими и французскими субъектами предпринимательской деятельности (...). Мы искали решения, которые бы обеспечивали интересы Литвы, и нам удалось этого добиться», — пояснил Вайчюнас в своем заявлении. 

Главный юридический директор Veolia Group Эрик Хаза заявил, что группа надеется установить новые отношения с правительством.

«На протяжении всего этого спора Veolia защищала свой бизнес и репутацию от необоснованных обвинений и боролась за законное исполнение двусторонних инвестиционных соглашений. Мы гордимся отличной работой, проделанной на благо Вильнюса и других самоуправлений, эффективно и безопасно поставляя тепло, используя самые передовые технологии в эксплуатации городских тепловых сетей», — заявил Хаза.

По его словам, Veolia инвестировала в теплосети Вильнюса более 177 миллионов евро.

BNS писало, что в мае Вильнюсский окружной суд, по сути, начал рассмотрение иска государства к группе Veolia, подконтрольным ей компаниям и связанным с ними лицам о возмещении ущерба в размере 240,7 млн евро.

Государственные юристы тогда утверждали, что Veolia через своих партнеров создала схему финансирования коррупции, влияла на институты страны, наживалась на ценах на тепло для потребителей, а также использовала местных партнеров в Литве, чьим офшорным компаниям за рубежом было переведено около 16 млн евро за невыполненные работы и услуги. 

Литва пыталась доказать, что Veolia и Icor в 1999–2003 годах незаконно заключили договора аренды систем теплоснабжения в десяти муниципалитетах страны и незаконно получали прибыль за счет потребителей тепла. 

Тогда Veolia заявила, что действия литовских властей нарушают двустороннее соглашение между Францией и Литвой о защите инвестиций, а ее инвестиции пострадали из-за недобросовестного поведения литовских политиков и регулирующих органов, и потребовала возмещения ущерба в размере 79 млн в Вашингтонском арбитраже.

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