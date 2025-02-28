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Разве это не признак прошлого – коммунизма? Вернувшаяся из эмиграции семья в шоке от местных школ

la.lv 28 февраля, 2025 18:23

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LETA

«К сожалению, в настоящее время мы параллельно рассматриваем возможность вернуться к дистанционному обучению в одной из австралийских школ, так как нынешняя ситуация и система образования в Латвии не благоприятствуют тем, у кого альтернативные взгляды», – так откровенно заявляет семья, вернувшаяся в Латвию, в интервью, опубликованном на портале «OgreNet». Дети этой семьи провели свои первые годы жизни на родине отца.

Мать двоих детей, Лаура Вецмане-Бартлет, охотно делится своей историей о том, что, несмотря на громкие заголовки о разнообразии и равенстве в Латвии, в повседневной жизни эти принципы разрушаются, в том числе и в вопросах образования детей. Особенно остро это ощущается после того, как на днях депутаты Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке поддержали поправки к Закону об образовании, предусматривающие отказ от получения основного образования в дистанционном формате. Она говорит: «Латвия просто закроет себе путь в будущее таким некомпетентным шагом. Семьи, подобные нашей, здесь просто не останутся, если почувствуют, что они никому не нужны».

Лаура рассказывает: «Наша семья вернулась в Латвию из Австралии летом 2023 года. Сначала мы продолжили дистанционное обучение детей в одной из австралийских школ. Однако естественно возникло желание интегрироваться в местное сообщество, чтобы наши дети, которым сейчас 13 и 11 лет, могли общаться со сверстниками, познакомиться с латвийской культурой и выучить латышский язык. Оба ребёнка родились в Австралии, их отец – австралиец. Жизнь проходила в тесной связи с семьёй и родителями мужа, поэтому дети не смогли овладеть латышским языком. Я поняла, что нам необходимо пожить в Латвии, чтобы мои дети не утратили связь с моей родиной и семьёй».

Семья отдала детей в небольшую местную вальдорфскую школу, которую, к сожалению, через год закрыли. Дети также посещали местные художественную и музыкальную школы, поскольку они от природы творческие натуры.

"Мы рассматривали и другие образовательные возможности в Латвии, так как привыкли к альтернативным программам обучения, где дети могут не только осваивать академические дисциплины, но и получать жизненно важные навыки, работать на природе, ухаживать за животными. Наш приоритет – создать условия для развития детей в соответствии с их индивидуальными способностями, талантами и жизненным ритмом. Поскольку работа отца осуществляется дистанционно, а у меня творческая профессия, мы можем отлично организовать как семейное время, так и обучение детей», – подробно описывает свою повседневную жизнь Лаура.

В настоящее время её дети обучаются по программе семейного образования на основе вальдорфской системы в рижской начальной школе «Būsim». Дополнительно они посещают частные уроки латышского языка. Однако, к сожалению, и с тяжёлым сердцем молодая женщина признаёт: «Мы параллельно рассматриваем возможность вернуться к дистанционному обучению в одной из австралийских школ, потому что нынешняя ситуация и система образования в Латвии не благоприятствуют людям с альтернативными взглядами. Хотя продвигаются идеи равенства и разнообразия, они кажутся пустыми лозунгами, поскольку реальные действия направлены против этого, в отличие от того, что практикуется, например, в соседней Эстонии и других скандинавских странах, где гораздо больший опыт и больше положительных примеров в сфере образования».

В Австралии домашнее и дистанционное обучение разрешено, и после него молодёжь имеет свободный доступ к получению профессии в интересующей их сфере. «Почему в Латвии качество образования оценивается исключительно по результатам централизованных экзаменов? Это непонятно, ведь у каждого ребёнка может просто выдаться неудачный день, а если у него не получается математика, то, возможно, он потрясающий художник. Что касается низкого уровня английского языка, который приводится как причина слабых результатов дистанционного обучения, у нашей семьи сложилось совершенно иное впечатление. Мы сталкивались с детьми из самых разных школ Латвии, и уровень их владения английским языком на самом деле очень высокий – благодаря технологиям и медиа, а не школе. Это, кстати, стало препятствием для того, чтобы наши дети быстрее выучили латышский. Ведь не каждый ребёнок должен становиться преподавателем английской грамматики. Я сама работаю в художественной школе, и мне часто дети задают вопрос: почему учитель может весь день преподавать один предмет, а ребёнок должен знать и уметь всё? Это ведь такой логичный вопрос!

Когда и в какой школе детям просто разрешено быть детьми? Складывается впечатление, что люди, которые настолько уверенно принимают решения за других и основываются на слабых показателях английского языка, сами просто его не знают и не следят ни за мировыми тенденциями в образовании, ни за изменениями на рынке труда. Ведь, как бы драматично это ни звучало, человеческий труд на рынке всё быстрее заменяется роботами и искусственным интеллектом, а значит, в будущем человек сможет конкурировать локально и глобально только благодаря креативности, эмоциональному интеллекту, способности к сочувствию в работе с людьми и животными, инновациям.

Качественное образование должно готовить детей к требованиям будущего в соответствии с вызовами времени, и ошибочно полагать, что только государственные учреждения могут определить, как это сделать. Эти творческие навыки недооцениваются государственными структурами, которые ориентированы на массовую подготовку рабочей силы. Но для кого и для чего? Я не против школы как таковой, но я за право выбора для тех, кто хочет попробовать что-то другое, особенно если это уже успешно реализуется в других странах. Латвия просто закроет себе будущее таким некомпетентным шагом. Семьи, подобные нашей, здесь просто не останутся, если почувствуют, что они никому не нужны. Такая политика – это удушение собственного народа. Вместо того чтобы создавать условия, в которых люди могли бы свободно развиваться, их пытаются переделать, уравнять. Разве это не признак прошлого – коммунизма?», - рассуждает Лаура.

«Разработка таких законопроектов подрывает не только престиж Латвии как демократического государства, но и доверие к нему. Это по сути проявление авторитарного устройства, ведь не учитывается мнение примерно 11 000 семей с детьми. Демонстрация недоверия к такому количеству своих граждан – крайне деструктивный шаг. Ведь за каждым ребёнком, в большинстве случаев, стоят как минимум двое родителей – взрослых людей, способных принимать решения за себя, со своими конкретными семейными потребностями и ценностями», – заявляет Лаура Вецмане-Бартлет.

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