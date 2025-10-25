Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Разве есть государство, которое обанкротилось?» Адвокат Олав Церс — о внешнем долге Латвии

TV24 25 октября, 2025 11:43

Важно 0 комментариев

"Какое государство вообще обанкротилось? Мы ведь не единственные, у кого есть внешний долг", - так прокомментировал Церс тревоги по поводу большого внешнего долга Латвии и очередного займа на телеканале TV24 в программе Kārtības rullis.

Ему оппонировал политолог Юргис Лиепниекс, напомнив, через что в своё время пришлось пройти Греции. Хотим ли мы того же самого для своей страны и для себя, ведь это будет ещё и десятилетие нашей жизни?

По словам адвоката, некоторое время он тоже волновался по поводу внешнего долга государства и думал, как и остальные, что этот долг будут возвращать наши внуки и, может быть, нужно вкладывать в производство. Но потом он посмотрел, что внешний долг Латвии составляет около 45 миллиардов евро, а бюджет на этот год - 15-17 миллиардов.

"И тогда я подумал - а какое вообще государство обанкротилось, ведь мы не первые, кто имеет большие долги. Если посмотреть на Грецию, это был примерно 2012 год - Греция была, Греция есть и Греция будет, разве у кого-то есть сомнения по этому поводу? Государство есть, всё происходит, экономика активна, туристы едут. Почему бы не занять, если отдавать не надо?" - задаёт риторический вопрос Церс. По поводу платы за обслуживание долга он сказал, что она меньше самого долга - какое-то время плати за это обслуживание, а потом живи припеваючи.

В свою очередь, Лиепниекс возразил, что такое мнение защищают "Прогрессивные", и тогда уже можно пойти ещё дальше и сказать, что лет через 50-70 Латвии как национального государства вообще больше не будет. Потом узбеки, русские или кто-то ещё, кто будет здесь жить, пусть отдают эти долги. Если мы сдадимся, спишем это государство и никакого будущего не планируем, тогда так можно делать.

Лиепниекс согласился, что Греция - хороший пример, но не надо забывать, через что она прошла под управлением Международного валютного фонда. Сейчас Греция развивается очень хорошо и быстро. Но нужно пройти через такие моменты, когда не будет пенсий, не будет школ и больниц, будут огромные платежи и колоссальная безработица. Долг ведь никуда не денется.

Банкротства государств время от времени происходят, и парадокс в том, что после этого государство будет в лучшем положении - с нулевым бюджетом. "Ну, если таков план, то так и надо делать", - приходит к выводу Лиепниекс.

Политолога тревожат страдания, которые придётся испытать самым малоимущим жителям, работникам госсектора и т.д., поскольку до возрождения пройдёт много лет, в течение которых не будет никакого развития ни в одной области - ни в образовании, ни в медицине, ни в обороне, ни во внутренних делах, ни в бизнесе. Это десятилетия, на время которых государство остановится и продолжит стагнировать в бедности. Хотим ли мы сделать это своей стране и себе самим? Ведь это будут десятилетия нашей жизни.

Церс напомнил, что сказанное Лиепниексом соответствует регулированию неплатежеспособности Латвии, когда физическое лицо после этой процедуры возрождается, как феникс из пепла. Поскольку, если юридическое лицо после признания неплатежеспособным обычно ликвидируется, то для физического лица этот процесс представляет собой своего рода очищение: ты некоторое время демонстрируешь свою добрую волю, выплачивая кредиторам сумму, предусмотренную своим планом выполнения обязательств.

"После того, как ты года два-три добросовестно платил, остальное тебе списывают, потому что ты хороший человек и продемонстрировал, что ты это делаешь, и ты снова можешь белым и чистым выйти на свет божий. Замок света вновь восстанет, старые долги будут прощены, и можно будет начать с нуля, со своим опытом и знаниями строить новую экономику", - считает адвокат.

