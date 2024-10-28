Разница со Швецией почти в 40 раз: за неделю цены на электричество в Латвии снова выросли вдвое

При этом цена электроэнергии в Литве составила 120,11 евро за МВтч, а в Эстонии - 120,05 евро за МВтч. С другой стороны, если сравнивать эти цены с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается снижение на 8%.

В тоже время стоимость электричества на бирже NordPool для некоторых стран снизилась на 47% — до 12,16 евро за МВтч. Так, например, по данным на вечер 25 октября, в Стокгольме мегаватт-час стоил 19,71 евро, а в Норвегии и на севере Швеции - 2,95 евро за мегаватт-час. Разница почти в 40 раз, что выглядит довольно скандально, если смотреть из Латвии.

Скачок стоимости электроэнергии объясняется плановыми работами по техническому обслуживанию соединения линий электропередачи (ЛЭП) NordBalt, которые продолжались почти семь дней.

"Импорт из стран Северной Европы на прошлой неделе был минимальным и сменился более высокими потоками импорта из Польши и производством на местных тепловых электростанциях. Это были основные причины, которые привели к удвоению цен на электроэнергию в странах Балтии", - отметил в пресс-релизе эксперт департамента развития рынка Litgrid Андрюс Манейкис, объясняя ситуацию с ценами на электричество в Литве, которые также выросли как и в Латвии.

По его словам, росту цен также способствовало снижение производства солнечных электростанций и рост потребления электроэнергии.