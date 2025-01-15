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«Расстрелять тебя, русская свинья»: на лиепайчанку напали на улице

Редакция PRESS 15 января, 2025 15:14

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Лиепайчанка по имени Ольга (имя изменено) возвращалась в конце минувшего декабря домой с чемоданом - навещала родственников в Риге.  В какой-то момент остановилась передохнуть, позвонила по телефону и тут почувствовала удар по голове... Нападавший мужчина, ударив женщину по голове, сорвал с неё шапку и заорал дурным голосом: "Ты, русская свинья, убирайся со своим чемоданом туда, откуда приехала, расстрелять тебя надо..."

По словам Ольги, случилось всё в достаточно людном месте, оборудованном видеокамерами и при свидетелях: "Две женщины проходили мимо, но не стали обращать на нас своё внимание".

Ольга в состоянии, близком к шоковому, сразу же обратилась в полицию.  В полиции её встретили гостеприимно. Отметив её хороший латышский, посоветовали принять виски, "чтобы снять напряжение". 

В качестве реакции на заявление возбудили административное дело о хулиганстве. Но тут возмутилась юрист Элита Косака, помогавшая составлять Ольге заявление.

-Судя по тому, что полиция завела дело о хулиганстве, она просто хочет его замять. Не найдут, скорее всего, нападавшего и через 4 месяца по закону дело закроют. Только этот омерзительный случай гораздо серьезнее - он подпадает под 78-ю статью часть 1 Уголовного закона о действиях, направленных на возбуждение национальной, языковой, расовой ненависти.  И тогда работать над ним нужно гораздо серьезнее. 

-Несмотря на нежелание стражей порядка решать вопрос по существу, я считаю, с такими случаями надо бороться обязательно и не оставлять их безнаказанными, - говорит Элита Косака, которая так же недавно  подверглась оскорблениям "по национальному и языковому признаку" в родной Лиепае, о чем она рассказывала press.lv (её, латышку по маме со свободным латышским тоже незнакомые мужчины на улице "отправляли" в Сибирь из-за того, что она на русском языке бросилась было защищать латышского ребенка! И в том случае разжигание межнациональной ненависти стражи порядка не усмотрели). 

Сама Элита не стала мириться с оскорблениями и желанием властей замять дело, подала заявление в прокуратуру и не собирается останавливаться. Она призывает лиепайчан не мириться с подобными оскорблениями и сообщать ей о таких случаях, собрав всевозможные доказательства. 

По мнению Элиты Косаки государство несет ответственность за попустительство и пропаганду нетерпимости к иноязычным жителям, в том числе, и тем, что не желает замечать всё большее усиление агрессии в обществе. Хотя Латвия ратифицировала все международные нормы о защите прав человека, независимо от его цвета кожи, религии, языка. И Конституция Латвии закрепляет равенство всех жителей и защиту о каждом. 

-Звереет же народ на глазах, - говорит Элита. - Не встречая противодействия государства, уже стали нападать на улицах моего родного города из-за языка, на котором говорит человек! Где та точка, на которой мы остановимся, если законы Латвии не начнут защищать каждого жителя, как это гарантировано Конституцией?

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«Врач рассердилась и вызвала полицию»: как дочь пыталась показать пожилую маму специалисту вне очереди

Выбор редакции 10:02

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Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

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Из-за ошибки чиновников некоторые пенсионеры не получили обещанного увеличения пенсии

Выбор редакции 10:01

Выбор редакции 0 комментариев

Около 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как Служба государственных доходов (VID) не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает "Latvijas Avīze".

Около 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как Служба государственных доходов (VID) не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает "Latvijas Avīze".

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«Я найду тебя и убью…» Соцсети становятся каналом для агрессии и оскорблений женщин

Важно 09:55

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Размещенное в интернете видео сожжения книги, угрозы убить или изнасиловать переводчицу - так Сигне Вишка вспоминает осень 2023 года, когда она стала получать угрожающие комментарии в социальных сетях и угрозы в личных сообщениях.

Размещенное в интернете видео сожжения книги, угрозы убить или изнасиловать переводчицу - так Сигне Вишка вспоминает осень 2023 года, когда она стала получать угрожающие комментарии в социальных сетях и угрозы в личных сообщениях.

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Пешком по Задвинью в любую погоду: как Куприн от неврозов в Риге лечился

Важно 09:47

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В ноябре 1909-го в Ригу впервые приехал автор «Поединка», «Гранатового браслета», «Ямы» - Александр Иванович КУПРИН. Писатель тогда находился в зените славы - российская Академия наук только-только присудила ему престижнейшую Пушкинскую премию. К этому же времени относятся и слова Льва ТОЛСТОГО о нем: «Самым талантливым из нынешних писателей я считаю Куприна…»

В ноябре 1909-го в Ригу впервые приехал автор «Поединка», «Гранатового браслета», «Ямы» - Александр Иванович КУПРИН. Писатель тогда находился в зените славы - российская Академия наук только-только присудила ему престижнейшую Пушкинскую премию. К этому же времени относятся и слова Льва ТОЛСТОГО о нем: «Самым талантливым из нынешних писателей я считаю Куприна…»

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Аболиньш или Рыбакова? Кто займёт пост президента Банка Латвии

Новости Латвии 09:32

Новости Латвии 0 комментариев

В числе кандидатов на пост президента Банка Латвии обсуждаются кандидатуры управляющего Госказной Каспарса Аболиньша и приглашенного научного сотрудника Института мировой экономики Петерсона Элины Рыбаковой, сообщила в среду программа Латвийского телевидения (ЛТВ) "Панорама".

В числе кандидатов на пост президента Банка Латвии обсуждаются кандидатуры управляющего Госказной Каспарса Аболиньша и приглашенного научного сотрудника Института мировой экономики Петерсона Элины Рыбаковой, сообщила в среду программа Латвийского телевидения (ЛТВ) "Панорама".

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Масштабное пьянство — причина перегрузки наших больниц: руководитель Рижской Восточной больницы

Важно 09:21

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Пьянство - огромная проблема латвийского общества, заявил в интервью телеканалу TV3 председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) Нормунд Станевич.

Пьянство - огромная проблема латвийского общества, заявил в интервью телеканалу TV3 председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) Нормунд Станевич.

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Пенсию задержали на четыре месяца и это не единичный случай: объясняет VSAA

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

По соцсетям гуляет история о том, как человек, который должен был получить пенсию по старости в ноябре прошлого года, получил её в январе. Заплатили сразу за все пропущенные месяцы, но человеку нужны были деньги на жизнь вчера, позавчера... в декабре и т.д. В комментариях люди отмечают, что это не уникальный случай. С подобными ситуациями сталкивались и другие. Государственное агентство социального страхования (VSAA) объясняет, почему происходит такая задержка, пишет "Неаткарига".

По соцсетям гуляет история о том, как человек, который должен был получить пенсию по старости в ноябре прошлого года, получил её в январе. Заплатили сразу за все пропущенные месяцы, но человеку нужны были деньги на жизнь вчера, позавчера... в декабре и т.д. В комментариях люди отмечают, что это не уникальный случай. С подобными ситуациями сталкивались и другие. Государственное агентство социального страхования (VSAA) объясняет, почему происходит такая задержка, пишет "Неаткарига".

Читать