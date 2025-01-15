«Расстрелять тебя, русская свинья»: на лиепайчанку напали на улице

По словам Ольги, случилось всё в достаточно людном месте, оборудованном видеокамерами и при свидетелях: "Две женщины проходили мимо, но не стали обращать на нас своё внимание".

Ольга в состоянии, близком к шоковому, сразу же обратилась в полицию. В полиции её встретили гостеприимно. Отметив её хороший латышский, посоветовали принять виски, "чтобы снять напряжение".

В качестве реакции на заявление возбудили административное дело о хулиганстве. Но тут возмутилась юрист Элита Косака, помогавшая составлять Ольге заявление.

-Судя по тому, что полиция завела дело о хулиганстве, она просто хочет его замять. Не найдут, скорее всего, нападавшего и через 4 месяца по закону дело закроют. Только этот омерзительный случай гораздо серьезнее - он подпадает под 78-ю статью часть 1 Уголовного закона о действиях, направленных на возбуждение национальной, языковой, расовой ненависти. И тогда работать над ним нужно гораздо серьезнее.

-Несмотря на нежелание стражей порядка решать вопрос по существу, я считаю, с такими случаями надо бороться обязательно и не оставлять их безнаказанными, - говорит Элита Косака, которая так же недавно подверглась оскорблениям "по национальному и языковому признаку" в родной Лиепае, о чем она рассказывала press.lv (её, латышку по маме со свободным латышским тоже незнакомые мужчины на улице "отправляли" в Сибирь из-за того, что она на русском языке бросилась было защищать латышского ребенка! И в том случае разжигание межнациональной ненависти стражи порядка не усмотрели).

Сама Элита не стала мириться с оскорблениями и желанием властей замять дело, подала заявление в прокуратуру и не собирается останавливаться. Она призывает лиепайчан не мириться с подобными оскорблениями и сообщать ей о таких случаях, собрав всевозможные доказательства.

По мнению Элиты Косаки государство несет ответственность за попустительство и пропаганду нетерпимости к иноязычным жителям, в том числе, и тем, что не желает замечать всё большее усиление агрессии в обществе. Хотя Латвия ратифицировала все международные нормы о защите прав человека, независимо от его цвета кожи, религии, языка. И Конституция Латвии закрепляет равенство всех жителей и защиту о каждом.

-Звереет же народ на глазах, - говорит Элита. - Не встречая противодействия государства, уже стали нападать на улицах моего родного города из-за языка, на котором говорит человек! Где та точка, на которой мы остановимся, если законы Латвии не начнут защищать каждого жителя, как это гарантировано Конституцией?