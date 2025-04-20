Распространение опасной инфекции, вызванной E. coli, приостановилось

В последний раз о новом случае заболевания, связанном с констатированной ранее вспышкой инфекции, ЦПКЗ сообщал 15 апреля.

Как уже сообщалось, специалисты продолжают вести эпидемиологическое исследование. ЦПКЗ поясняет, что ожидаются результаты секвенирования ДНК патогенной E.coli, чтобы точно установить случаи инфекции в детских учреждениях и вне их, вызванные идентичными возбудителями.

Это позволит точнее определить поставщиков продуктов питания, связанных с распространением инфекции.

До сих пор было зарегистрировано более 60 случаев инфекции E. coli, преимущественно у детей. Случаи заболевания встречались в разных предместьях Риги, в Лиепае, Елгавском, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южнокурземском краях.