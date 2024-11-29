Раскопки на захоронении советских солдат в Берги: кто и зачем? (ФОТО)

Сейчас возле одной из памятных плит с именами погибших солдат можно заметить небольшой холмик, напоминающий свежую могилу - прямоугольник недавно раскопанной земли. В остальном мемориал выглядит аккуратно и ухоженно, стоят цветы, а возле мемориала установлена табличка: памятник охраняется и находится под видеонаблюдением Госполиции. Тогда что это было в четверг?

По социальным сетям поползли мрачные слухи о тайном перезахоронении, которыми тут же воспользовались российские СМИ. На самом деле, дело в другом.

- По моей информации, раскопки проводит руководитель отряда "Легенда" Талис Эшмитс - по заданию депутатов Рижской думы он проверяет наличие останков у памятника на месте захоронений в Берги, на Луцавсале и в Дрейлини, - рассказывает депутат Рижской думы Регина Лочмеле ("Согласие"). - Если мы говорим о Берги, то останки там есть. Не совсем совпадает с направлениями могил, но это обычная история, потому что благоустройство могил происходило уже после того, как люди там были реально захоронены.

Причину, по которой Рижская дума приняла решение провести проверку захоронений у мемориалов комментирует депутат Рижской думы Константин Чекушин ("Согласие"). Он лично входит в Совет по памятникам самоуправления:

- Политики из Национального объединения стали утверждать, что никаких реальных захоронений в Берги нет, что это все обман. Поэтому этот памятник требуют убрать. На заседании, когда был поставлен этот вопрос, несмотря на мои возражения, было принято решение изучить это место. Провести какие-то исследования, - поясняет политик.

Константин Чекушин отмечает, что даже депутатам Рижской думы не сообщается кто и когда будет проводить эти исследования. Он полагает, что именно с ними и связаны раскопки в Берги, а следующим на очереди станет Памятник защитникам Луцавсалы. Под ним более 300 лет над были захоронены останки русских и шведских воинов, сражавшихся во время Северной войны.

- В случае с Луцавсалой останки там точно есть, просто невозможно пока установить точные границы. Там очень много, там 400 человек, еще и шведские воины, - рассказывает Регина Лочмеле и подчеркивает, что границы этого захоронения очень обширные. - Сложно представить, что в событиях трехсотлетней давности четыреста и более трупов переправляли на другую сторону реки. Все исторические документы говорят, что все павшие были захоронены именно там.

Остается надеяться, что после исследований Рижская дума оставит останки советских, русских и шведских воинов в покое, а памятники сохранятся на своих местах. Ведь по закону убирать мемориалы с мест захоронений нельзя.