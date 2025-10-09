Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пёсик что-то съел и умер: жительница Зиепниеккалнса предупреждает рижан

Редакция PRESS 9 октября, 2025 14:01

Новости Латвии 0 комментариев

Жительнице рижского микрорайона Зиепниеккалнс Лиге пришлось стать свидетельницей того, как её любимый пёсик Рейнас в середине сентября резко заболел после прогулки. У собаки началась рвота, затем понос, и вскоре она умерла от отравления. Всё произошло почти мгновенно, рассказывает телепрограмма "Без табу"...

Лига рассказала следующее: "У животного началась рвота, затем понос. Сначала я не обратила на это особого внимания, потому что подумала: какое животное не ест траву? Я не представляла и даже не думала, что собака может умереть днём. В тот роковой день собака была только дома, да ещё и здесь, во дворе. Когда я добралась до ветеринарной клиники, было уже слишком поздно".

Ветеринары, проанализировав все обстоятельства происшествия, называют возможные причины смерти.

Они выдвинули две версии – съедена отравленная колбаса или крысиный яд. Позже, анализируя ход событий, Лига зашла на клиентский портал «Rīgas namu pārvaldniks», где увидела, что в доме только что отравили крыс.

Виноват ли «Rīgas namu pārvaldniks» в смерти собаки Лиги? Жителей ведь специально перед началом дератизации предупреждают о ней, чтобы держали своих питомцев подальше и сами не трогали опасные предметы на земле. 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

