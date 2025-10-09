Пёсик что-то съел и умер: жительница Зиепниеккалнса предупреждает рижан

Лига рассказала следующее: "У животного началась рвота, затем понос. Сначала я не обратила на это особого внимания, потому что подумала: какое животное не ест траву? Я не представляла и даже не думала, что собака может умереть днём. В тот роковой день собака была только дома, да ещё и здесь, во дворе. Когда я добралась до ветеринарной клиники, было уже слишком поздно".

Ветеринары, проанализировав все обстоятельства происшествия, называют возможные причины смерти.

Они выдвинули две версии – съедена отравленная колбаса или крысиный яд. Позже, анализируя ход событий, Лига зашла на клиентский портал «Rīgas namu pārvaldniks», где увидела, что в доме только что отравили крыс.

Виноват ли «Rīgas namu pārvaldniks» в смерти собаки Лиги? Жителей ведь специально перед началом дератизации предупреждают о ней, чтобы держали своих питомцев подальше и сами не трогали опасные предметы на земле.