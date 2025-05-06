PYCNOGENOL STRONG — код здоровья вашего сердца Реклама Редакция PRESS 6 мая, 2025 13:49 Реклама

Инфаркт и инсульт неслучайно называют «убийцами N 1». Кардиологические заболевания и сосудистые нарушения ежегодно уносят более 20 миллионов жизней. По сути, в группе риска - каждый третий житель планеты. Этому способствуют наследственные причины, плохая экология, неполноценное питание, стрессы, перегрузки. Как справиться с этой бедой?

На помощь спешит PYCNOGENOL STRONG, который позволяет улучшить кровообращение и поддерживать здоровье кровеносных сосудов и сердца.

Помогите своим сосудам

Pycnogenol Strong -- это натуральный растительный экстракт, полученный из коры приморской сосны. В его состав входит вещество пикногенол, которое является мощнейшим антиоксидантом (в коре приморской сосны его гораздо больше, чем, например, в виноградных косточках или кожуре арахиса.) Более того, доказано, что антиоксидантные свойства пикногенола превышают даже эффективность витаминов С и Е.

Поэтому Pycnogenol Strong успешно борется против свободных радикалов, способствуют улучшению кровообращения и поддержанию здоровья кровеносных сосудов и сердца, предотвращает патологические изменения в клетках и тканях. Но на этом его целительные свойства не заканчиваются. В составе экстракта сосновой коры содержатся биофлавоноиды — вещества растительного происхождения, способствующие нормализации артериального давления, укреплению сосудов.

Что говорит наука?

Согласно исследованию 2015 года, результаты которого были опубликованы в журнале Evidence Based Complementary and Alternative Medicine, экстракт сосновой коры помогает предотвратить развитие атеросклероза сосудов --предвестника закупорки артерий. А исследование 2017 года, о котором сообщалось в журнале European Heart Journal, показало, что экстракт сосновой коры улучшает общее состояние и функцию сердца и сосудов.

Ученые провели эксперимент, в котором принимали участие сотни добровольцев. Испытуемые в течение восьми недель принимали экстракт коры сосны. В результате у многих из них за это время улучшилась память, нормализовалось давление, стал более крепким иммунитет и даже уменьшился уровень холестерина, высокие показатели которого, как известно, влекут за собой проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Огромное сердечное спасибо!

Результаты научных экспериментов имеют вполне логичное объяснение: при приеме Pycnogenol Strong происходит расширение сосудов, улучшается их эластичность. Ткани получают большее кислорода и питательных веществ, легче расстаются с токсичными метаболитами. Повышается концентрация внимания, налаживается циркуляция крови, отступают симптомы, которые в народе называют "упадком сил», и человек чувствует себя бодрее и даже… моложе! Неслучайно же биофлавоноиды используется в косметике anti-age: они способны значительно улучшить внешний вид кожи, подтягивая ее – вот такой приятный бонус в дополнение к здоровью.

Достаточно всего одной таблетки в день, и ваше сердце скажет вам сердечное «спасибо»!

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1 капсула Pycnogenol Strong содержит 40 мг экстракта сосновой коры. В его составе нет сахара, лактозы, дрожжей и глютена.

Важно!

Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания. О необходимости использования пищевой добавки обязательно консультируйтесь с семейным врачом.