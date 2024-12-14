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Публицист: как геополитические коллизии помогают ассимиляции русских Латвии

Редакция PRESS 14 декабря, 2024 10:30

Латышские СМИ 0 комментариев

слава Латвии язык

В этом учебном году окончат переход 4–х и 7–х классов на государственный. С 1 сентября 2025 года только на латышский окончательно переводятся 9–е классы. И учебных программ для национальных меньшинств в Латвии больше не будет.

Об успехаха окончательного прехода школ на государственный язык обучения доложили на совместном заседании Комиссии Сейма по образованию, науке и культуре и Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества чиновники от просвещения.

В связи с чем Арнис Клунис на портале NRA.lv пишет любопытные вещи. По его мысли, успех «интеграции» в Латвии зависит от состояния дел на российско-украинском фронте», кроме того он назвал нашу интеграцию своим настоящим именем - «ассимиляция».

Публицист пишет: «Согласно официальной версии, переход на латышский язык происходит настолько плавно, что остается только удивляться, почему это не произошло поколением раньше - когда те, чьи дети переживают этот переход сейчас, пошли в школу. Однако такая мудрость применима только к тому, что уже произошло, и исчезает, как только человек задается вопросом, что будет завтра. В данном случае речь идет об изменениях на фронте между Россией и Украиной и решениях лидеров сверхдержав - как реакции на ход войны, так и факторах, диктующих ее ход и исход. Кто может гарантировать, что война действительно закончится настолько окончательно в пользу Украины, что Россия в ее нынешнем или любом другом государственном виде еще неоправданно долго будет озабочена собственным переформатированием и что русские, живущие в Латвии, массово попытаются отмежеваться (дистанцироваться, отсоединиться) от России как проигравшей стороны»?

Вот еще интересно наблюдение: «Если новости о войне между Россией и Украиной хотя бы удовлетворительны с точки зрения Латвии, то суета депутатов кажется пустой тратой времени, как сказала нам член комиссии Сейма по гражданству и т.д. Анна Ранцане: «На нескольких дебатах комиссии мы уже спрашивали, не обостряют ли эти решения межнациональные отношения, не создают ли раскол в обществе. Процесс в основном позитивный, но есть подводные камни, на которые сегодня нужно обратить внимание».

И вот о глобальном позиционировании Латвии: «Невозможно опровергнуть и тот факт, что принадлежность к Латвии почти всегда совпадает с принадлежностью к «золотому миллиарду» - подавляюще меньшей части восьмимиллиардного населения Земли. Латвия принята в Европейский союз и считает себя уверенной в своем членстве в военном блоке НАТО. В этих формациях можно обнаружить различные изъяны, в том числе трещины, но нет убедительного сигнала о том, что в другом месте обязательно лучше, чем здесь».

И наконец: «Латвии было дано время воспользоваться возможностями, предоставленными геополитическими коллизиями, чтобы перейти от общества с двумя общинами к обществу с одной общиной, как ласково называют этот процесс, который еще громко называют «ассимиляция».

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