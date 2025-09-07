Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Психиатры освободили 42 человека от экзамена по госязыку; кому это положено?

© LETA 7 сентября, 2025 12:51

Новости Латвии 0 комментариев

Национальный центр психического здоровья (НЦПЗ, NPVC) в нынешнем году выдал уже 42 заключения психиатра об освобождении от проверки знаний по госязыку, сообщает агентство LETA.

Для сравнения, за весь прошлый год было выдано всего 36 таких заключений.

Как поясняют в НЦПЗ, освобождение от проверки знаний по госязыку, связанное с получением постоянного ВНЖ Латвии или статуса постоянного жителя ЕС, регулируется правилами Кабмина об объёме знаний госязыка, порядке проведения проверки и госпошлине за проверку.

Согласно этим правилам, удостоверение об уровне знания языка нужно предъявлять при поступлении на работу - этими же правилами установлено, какого уровня знания необходимы для каждой профессии.

В приложении к правилам указано, при наличии какого диагноза психиатр может освободить от проверки знаний госязыка частично или полностью.

Освобождения или льготы дают людям с серьёзными расстройствами здоровья. Правилами предусмотрено, что полное освобождение могут получить только пациенты с тяжёлыми психическими заболеваниями или когнитивными расстройствами (различные формы деменции, шизофрения или тяжёлая умственная отсталость).

В случае умеренных расстройств, например, нарушений слуха, зрения или артикуляции, даётся облегчение только для сдачи конкретной части проверки (например, аудирования, умения читать или говорить).

Для постановки любого диагноза состояние здоровья должно соответствовать критериям этого диагноза, описанным в 10-й версии Международного классификатора болезней (МКБ-10), в том числе необходимо пройти обследование для их доказательства. Одного лишь описания врача здесь недостаточно, подчёркивают в центре.

Человек, получивший заключение, предоставляет его Управлению делами гражданства и миграции, чтобы получить соответствующий статус или разрешение, либо работодателю.

НЦПЗ издал распоряжение, определяющее порядок выдачи заключений, чтобы превентивно избежать возможных недобросовестных действий.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

