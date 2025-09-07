Психиатры освободили 42 человека от экзамена по госязыку; кому это положено?

Для сравнения, за весь прошлый год было выдано всего 36 таких заключений.

Как поясняют в НЦПЗ, освобождение от проверки знаний по госязыку, связанное с получением постоянного ВНЖ Латвии или статуса постоянного жителя ЕС, регулируется правилами Кабмина об объёме знаний госязыка, порядке проведения проверки и госпошлине за проверку.

Согласно этим правилам, удостоверение об уровне знания языка нужно предъявлять при поступлении на работу - этими же правилами установлено, какого уровня знания необходимы для каждой профессии.

В приложении к правилам указано, при наличии какого диагноза психиатр может освободить от проверки знаний госязыка частично или полностью.

Освобождения или льготы дают людям с серьёзными расстройствами здоровья. Правилами предусмотрено, что полное освобождение могут получить только пациенты с тяжёлыми психическими заболеваниями или когнитивными расстройствами (различные формы деменции, шизофрения или тяжёлая умственная отсталость).

В случае умеренных расстройств, например, нарушений слуха, зрения или артикуляции, даётся облегчение только для сдачи конкретной части проверки (например, аудирования, умения читать или говорить).

Для постановки любого диагноза состояние здоровья должно соответствовать критериям этого диагноза, описанным в 10-й версии Международного классификатора болезней (МКБ-10), в том числе необходимо пройти обследование для их доказательства. Одного лишь описания врача здесь недостаточно, подчёркивают в центре.

Человек, получивший заключение, предоставляет его Управлению делами гражданства и миграции, чтобы получить соответствующий статус или разрешение, либо работодателю.

НЦПЗ издал распоряжение, определяющее порядок выдачи заключений, чтобы превентивно избежать возможных недобросовестных действий.